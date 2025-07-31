Actualidade
Facer o Camiño de Santiago en solitario. Aspectos crave que debes ter en conta
Facer o Camiño de Santiago en solitario poida que non sexa unha aventura apta para todo o mundo, pero se róldache a idea […]
16/07/2026
Os 12 erros de peregrino novato que debes evitar no teu primeiro Camiño de Santiago
O Camiño de Santiago é unha aventura extraordinaria que combina desafíos, beleza natural, espiritual […]
10/06/2026
Canto custa facer o Camiño de Santiago
Si tes unha idea aproximada de canto custa facer o Camiño de Santiago será máis sinxelo planificar c […]
30/04/2026
O Camiño de Santiago en bicicleta
Percorrer o Camiño de Santiago en bicicleta é unha alternativa popular para as persoas que queren ex […]
31/03/2026
Preparar o Camiño de Santiago: nova guía de planificación e consellos para peregrinos
O Camiño de Santiago é unha experiencia que combina aventura, superación persoal e descubrimento cul […]
28/02/2026
Mitos e lendas do Camiño de Santiago
Folclore, crenzas, maxia, e algún que outro milagre residen nos mitos e lendas do Camiño de Santiago […]
31/01/2026
Cal é a ruta máis bonita do Camiño de Santiago?
Son tantas, e tan distintas as etapas que compoñen cada un dos 12 camiños recoñecidos oficialmente, […]
31/12/2025
O Camiño de Santiago con can: recomendacións para unha aventura extraordinaria
Realizar o Camiño de Santiago con can é unha alternativa que elixen moitos peregrinos. E o certo é q […]
30/11/2025
Como facer o Camiño de Santiago con mobilidade reducida
Facer o Camiño de Santiago con mobilidade reducida é un reto complicado, pero moitos peregrinos cons […]
14/11/2025
Curiosidades sobre o Camiño de Santiago
Para entender a importancia e o simbolismo do Camiño, e saber interpretar moitas das cousas que che […]
30/09/2025
Comer no Camiño de Santiago. Gastronomía e tradición
O simple feito de comer no Camiño de Santiago é unha experiencia en si mesma. Gozar da cociña das di […]
17/09/2025
Alimentación no Camiño de Santiago: nova guía de consellos para peregrinos
O Camiño de Santiago é unha experiencia espiritual, cultural e física que esixe preparación e coidad […]
31/08/2025