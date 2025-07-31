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Actualidade

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Facer o Camiño de Santiago en solitario. Aspectos crave que debes ter en conta

Facer o Camiño de Santiago en solitario poida que non sexa unha aventura apta para todo o mundo, pero se róldache a idea […]

16/07/2026
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Os 12 erros de peregrino novato que debes evitar no teu primeiro Camiño de Santiago

O Camiño de Santiago é unha aventura extraordinaria que combina desafíos, beleza natural, espiritual […]

10/06/2026

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Canto custa facer o Camiño de Santiago

Si tes unha idea aproximada de canto custa facer o Camiño de Santiago será máis sinxelo planificar c […]

30/04/2026

Camino de Santiago en Bicicleta

O Camiño de Santiago en bicicleta

Percorrer o Camiño de Santiago en bicicleta é unha alternativa popular para as persoas que queren ex […]

31/03/2026

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Preparar o Camiño de Santiago: nova guía de planificación e consellos para peregrinos

O Camiño de Santiago é unha experiencia que combina aventura, superación persoal e descubrimento cul […]

28/02/2026

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Mitos e lendas do Camiño de Santiago

Folclore, crenzas, maxia, e algún que outro milagre residen nos mitos e lendas do Camiño de Santiago […]

31/01/2026

Camino de Santiago Consumer

Cal é a ruta máis bonita do Camiño de Santiago?

Son tantas, e tan distintas as etapas que compoñen cada un dos 12 camiños recoñecidos oficialmente, […]

31/12/2025

Camino de Santiago con perro

O Camiño de Santiago con can: recomendacións para unha aventura extraordinaria

Realizar o Camiño de Santiago con can é unha alternativa que elixen moitos peregrinos. E o certo é q […]

30/11/2025

Movilidad Camino

Como facer o Camiño de Santiago con mobilidade reducida

Facer o Camiño de Santiago con mobilidade reducida é un reto complicado, pero moitos peregrinos cons […]

14/11/2025

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Curiosidades sobre o Camiño de Santiago

Para entender a importancia e o simbolismo do Camiño, e saber interpretar moitas das cousas que che […]

30/09/2025

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Comer no Camiño de Santiago. Gastronomía e tradición

O simple feito de comer no Camiño de Santiago é unha experiencia en si mesma. Gozar da cociña das di […]

17/09/2025

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Alimentación no Camiño de Santiago: nova guía de consellos para peregrinos

O Camiño de Santiago é unha experiencia espiritual, cultural e física que esixe preparación e coidad […]

31/08/2025

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Facer o Camiño de Santiago con nenos

O Camiño de Santiago con nenos pode ser unha aventura familiar moi especial, chea de vivencias única […]

31/07/2025