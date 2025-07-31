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Actualitat

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Fer el camí de Sant Jaume en solitari. Aspectes clau que has de tenir en compte

Fer el camí de Sant Jaume en solitari pot ser que no sigui una aventura apta per a tothom, però si et ronda la idea al c […]

16/07/2026
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Els 12 errors de pelegrí novençà que has d'evitar en el teu primer Camí de Santiago

El camí de Sant Jaume és una aventura extraordinària que combina desafiaments, bellesa natural, espi […]

10/06/2026

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Quant costa fer el camí de Sant Jaume

Si tens una idea aproximada de quant costa fer el camí de Sant Jaume serà més senzill planificar cad […]

30/04/2026

Camino de Santiago en Bicicleta

El camí de Sant Jaume amb bicicleta

Recórrer el camí de Sant Jaume amb bicicleta és una alternativa popular per a les persones que volen […]

31/03/2026

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Preparar el camí de Sant Jaume: nova guia de planificació i consells per a pelegrins

El camí de Sant Jaume és una experiència que combina aventura, superació personal i descobriment cul […]

28/02/2026

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Mites i llegendes del Camí de Santiago

Folklore, creences, màgia, i algun miracle resideixen en els mites i llegendes del Camí de Santiago. […]

31/01/2026

Camino de Santiago Consumer

Quina és la ruta més bonica del Camí de Santiago?

Són tantes, i tan diferents les etapes que componen cadascun dels 12 camins reconeguts oficialment, […]

31/12/2025

Camino de Santiago con perro

El camí de Sant Jaume amb gos: recomanacions per a una aventura extraordinària

Realitzar el camí de Sant Jaume amb gos és una alternativa que trien molts pelegrins. I la veritat é […]

30/11/2025

Movilidad Camino

Com fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda

Fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda és un repte complicat, però molts pelegrins aconsegu […]

14/11/2025

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Curiositats sobre el camí de Sant Jaume

Per a entendre la importància i el simbolisme del Camí, i saber interpretar moltes de les coses que […]

30/09/2025

empanada gallega

Menjar en el camí de Sant Jaume. Gastronomia i tradició

El simple fet de menjar en el camí de Sant Jaume és una experiència en si mateixa. Gaudir de la cuin […]

17/09/2025

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Alimentació en el camí de Sant Jaume: nova guia de consells per a pelegrins

El camí de Sant Jaume és una experiència espiritual, cultural i física que exigeix preparació i cura […]

31/08/2025

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Fer el camí de Sant Jaume amb nens

El camí de Sant Jaume amb nens pot ser una aventura familiar molt especial, plena de vivències úniqu […]

31/07/2025