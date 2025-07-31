Actualitat
Fer el camí de Sant Jaume en solitari. Aspectes clau que has de tenir en compte
Fer el camí de Sant Jaume en solitari pot ser que no sigui una aventura apta per a tothom, però si et ronda la idea al c […]
16/07/2026
Els 12 errors de pelegrí novençà que has d'evitar en el teu primer Camí de Santiago
El camí de Sant Jaume és una aventura extraordinària que combina desafiaments, bellesa natural, espi […]
10/06/2026
Quant costa fer el camí de Sant Jaume
Si tens una idea aproximada de quant costa fer el camí de Sant Jaume serà més senzill planificar cad […]
30/04/2026
El camí de Sant Jaume amb bicicleta
Recórrer el camí de Sant Jaume amb bicicleta és una alternativa popular per a les persones que volen […]
31/03/2026
Preparar el camí de Sant Jaume: nova guia de planificació i consells per a pelegrins
El camí de Sant Jaume és una experiència que combina aventura, superació personal i descobriment cul […]
28/02/2026
Mites i llegendes del Camí de Santiago
Folklore, creences, màgia, i algun miracle resideixen en els mites i llegendes del Camí de Santiago. […]
31/01/2026
Quina és la ruta més bonica del Camí de Santiago?
Són tantes, i tan diferents les etapes que componen cadascun dels 12 camins reconeguts oficialment, […]
31/12/2025
El camí de Sant Jaume amb gos: recomanacions per a una aventura extraordinària
Realitzar el camí de Sant Jaume amb gos és una alternativa que trien molts pelegrins. I la veritat é […]
30/11/2025
Com fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda
Fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda és un repte complicat, però molts pelegrins aconsegu […]
14/11/2025
Curiositats sobre el camí de Sant Jaume
Per a entendre la importància i el simbolisme del Camí, i saber interpretar moltes de les coses que […]
30/09/2025
Menjar en el camí de Sant Jaume. Gastronomia i tradició
El simple fet de menjar en el camí de Sant Jaume és una experiència en si mateixa. Gaudir de la cuin […]
17/09/2025
Alimentació en el camí de Sant Jaume: nova guia de consells per a pelegrins
El camí de Sant Jaume és una experiència espiritual, cultural i física que exigeix preparació i cura […]
31/08/2025