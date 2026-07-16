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Fer el camí de Sant Jaume en solitari. Aspectes clau que has de tenir en compte
16/07/2026Imagen: Ave Calvar Martinez
Fer el camí de Sant Jaume en solitari pot ser que no sigui una aventura apta per a tothom, però si et ronda la idea al cap, és possible que sí que ho serà per a tu.
Cada pelegrí o pelegrina inicia el Camí fins a Santiago amb una motivació diferent. Alguns ho viuen com una experiència espiritual i religiosa. A unes altres els empeny descobrir la riquesa cultural de les rutes, o les ganes d'intercanviar vivències amb altres persones i forjar noves amistats. També hi ha els qui busquen desconnectar de la rutina, simplement per a gaudir de paisatges naturals únics.
Sigui com sigui la raó que et mogui a tu, fer el pas de completar el Camí sense més companyia que els teus pensaments, és una cosa de la qual no et penediràs. Perquè tindràs una oportunitat extraordinària per a dedicar-te temps de qualitat, mentre connectes amb altres pelegrins i amb la naturalesa que t'envolta.
Si és la teva primera escapada en solitari, has de saber que és molt normal que et sorgeixin dubtes o tinguis inseguretats. Que et plantegis qüestions com: I si em perdo o m'ocorre alguna cosa?, hi haurà trams perillosos?, ... Combat-les amb planificació, informació adequada i algunes recomanacions i consells bàsics de seguretat.
Al llarg de les següents línies trobaràs tot el necessari perquè puguis organitzar un viatge segur i plaent amb total tranquil·litat. Comencem!
Beneficis de fer el camí de Sant Jaume en solitari
Si el Camí és una experiència transformadora, realitzar-lo en solitud, et posarà a prova com mai. Serà un viatge d'autodescobriment i de creixement personal en el qual et coneixeràs més i sortiràs de la teva zona de confort.
Podràs saber quina és la teva capacitat d'adaptació i la teva fortalesa física i mental davant els reptes que et trobis, on estan els teus límits, i com afrontes els desafiaments quan només depens de tu i no tens companyia.
Caminar només, a més, et permetrà mirar cap a dins i tenir temps per a connectar amb tu d'una manera profunda i autèntica. Escoltar els teus pensaments i reflexionar sobre la teva vida, els teus desitjos i les teves metes personals de manera pausada, en un entorn natural relaxant i guaridor.
Ningú et marcarà el pas. Seràs tu, atenent la teva ment i el teu propi cos, qui decidirà a quin ritme avançar, quan parar a descansar o a contemplar el paisatge, o en quin moment reprendre la marxa. No dependre de cap altra persona, et donarà confiança i una llibertat d'acció i de moviment molt gratificant.
No és casualitat que molts pelegrins veterans recomanin fer el Camí en solitari almenys una vegada en la vida.
Primeres decisions en començar la planificació del Camí de Santiago en solitud
Per a arribar amb seguretat al principi de l'aventura has de reduir al màxim la incertesa i la por. Aconsegueix-ho informant-te bé, no deixant res a l'atzar i tenint controlats alguns aspectes bàsics.
El primer en el que has d'enfocar-te és a conèixer quina serà la ruta més idònia i la millor època de l'any per a caminar. En segon lloc, planifica bé cada etapa i selecciona i intenta tancar on t'allotjaràs cada dia.
1. Elecció de la ruta
Foto de Gaspar Zaldo
Davant tanta ruta disponible, quin triar?. La nostra recomanació és que et decantis per una que sigui popular i que compti amb bones infraestructures.
El Camí Francès, per exemple, és el més famós i transitat, amb un ambient pelegrí incomparable. Sentir la presència d'uns altres caminant a prop, farà que t'oblidis d'una certa sensació d'inseguretat i gaudis cada pas tranquil·lament.
A més, també està molt ben senyalitzat i és el més preparat, en comptar amb una àmplia xarxa de serveis (més albergs, restaurants, …).
Altres camins, com el Camí del Nord o el Camí Portuguès, també són molt coneguts, però suposen un desafiament major. Ofereixen menys opcions per a allotjar-se i atreuen a un menor nombre de persones.
Triar una ruta menys concorreguda com el Camí Primitiu, pot brindar-te una experiència molt més íntima i connectada amb la naturalesa. No obstant això, has de ser conscient de les limitacions i els possibles riscos associats. Disposaràs de menys instal·lacions i serveis, i sentiràs una sensació més gran d'aïllament, amb trams complicats que requereixen una millor preparació física.
2. Millor època de l'any per a caminar en solitud
L'època de l'any triada influirà molt en l'experiència i és important conèixer al fet que t'enfrontaràs en cada estació.
Els mesos de maig a octubre són els que reben una major afluència de pelegrins i pelegrines i tindràs molta més gent al teu voltant. D'una banda, et sentiràs més abrigallada i podràs socialitzar fàcilment, però, per un altre, et costarà trobar tranquil·litat i moments de calma, si és el que has anat a buscar. També escassejarà més l'allotjament per l'alta demanda.
Per a algú que vulgui caminar tenint les mínimes interaccions, és millor optar per altres mesos. Encara que en aquest cas, cal estar preparat per a tenir menys serveis disponibles, dies més curts i temps més inestable.
3. Planificació diària de les etapes
És important que planifiquis amb antelació tot l'itinerari. La distància a recórrer en cada etapa i els punts de descans. El nostre planificador pot ser-te de gran ajuda.
Una mitjana ideal de quilòmetres diaris sol rondar els 20-25, però la xifra definitiva ha de ser realista i depèn de la teva experiència prèvia i la teva preparació física.
4. Allotjament en el Camí
Foto de Ketut Subiyanto
Conèixer els allotjaments i tancar per endavant les reserves per a dormir al final de cada jornada, t'evitarà la sorpresa desagradable de quedar-te sense un lloc on passar la nit.
La tranquil·litat de saber que arribis a l'hora que arribis tindràs un llit esperant-te, no té preu.
Claus de seguretat personal durant la ruta
La seguretat personal és el factor més important a considerar quan viatgem en solitari. I sentir-nos protegides i fora de perill, serà vital per a gaudir el camí en tota la seva plenitud. En aquest sentit, hi ha una sèrie de claus de seguretat que convé tenir en compte.
1. Comparteix el pla de viatge i mantingues la comunicació
Abans de sortir cap al Camí, comparteix el pla de viatge amb els teus familiars i amics. Informa'ls de la ruta triada, de l'itinerari complet amb el nombre d'etapes, i de quin et correspon cada dia. Incloent les parades que tinguis previst fer. Digues-los també el temps estimat de travessia, i l'hora aproximada en la qual arribaràs al final de cada jornada.
D'aquesta manera, tindràs al corrent de cada pas que donis als teus sers estimats, per a la teva tranquil·litat i per a la seva.
2. Evita caminar de nit
És millor començar cada jornada a l'alba, caminar durant les hores de llum i assegurar-se d'arribar de dia al final de cada etapa. En marxar a la nit, és més fàcil desorientar-se i perdre's o tenir ensopegades i caigudes.
També serà beneficiós evitar zones aïllades o menys transitades.
3. Pren precaucions amb altres pelegrins desconeguts
Encara que el teu desig sigui realitzar el Camí en solitari, serà inevitable que interactuis amb altres persones. En aquests moments estableix límits clars, sigues prudent i mantingues unes certes reserves. No donis informació sensible sobre tu, per a protegir-te i mantenir la teva seguretat.
4. Selecciona allotjaments segurs
Abans de fer una reserva en un alberg, llegeix ressenyes d'altres pelegrins i tria aquells que tinguin bones opinions i siguin coneguts.
Informa't bé de quin és la seva experiència en l'allotjament i si es troba en un entorn segur per a descansar sense preocupacions.
5. Utilitza recursos, eines i cerca suport en situacions difícils
Foto de cottonbro studio
Porta sempre damunt i ben carregat el mòbil, amb apps i mapes que no necessitin dades, ni connexió wifi per a funcionar. En cas que sorgeixi algun inconvenient, serà el teu millor aliat per a alertar i perquè et localitzin.
És essencial que tinguis a mà nombres de telèfons d'emergència. També la ubicació d'hospitals, centres de salut o refugis segurs.
A més, comptar amb un dispositiu de seguiment o localitzador personal pot brindar-te una major seguretat.
6. Seguretat per a pelegrines
La seguretat en el Camí no entén de gèneres, però lamentablement la realitat s'imposa i en 2021 va sorgir la campanya “No Camines Sola” per a reforçar la seguretat de les pelegrines que emprenen el Camí en solitud. Aquesta és una iniciativa conjunta de les Unitats contra la Violència de Gènere de les delegacions del Govern d'Espanya, en algunes comunitats per les quals transiten les rutes més populars del Camí. En ella també col·laboren ajuntaments, oficines de turisme, centres de salut, albergs, hotels i farmàcies, oferint informació sobre recursos d'ajuda i protecció.
D'altra banda, Alertcops és una app per a mòbils amb la qual es pot demanar ajuda en temps real, i compartint la ubicació, a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil, en cas d'emergència o situació de perill. A més, en tot el camí de Sant Jaume hi ha dispositius específics de tots dos cossos vetllant per la seguretat de tots els pelegrins.
Organitza tot amb detall, usa el sentit comú i prepara't per a gaudir al màxim de la teva companyia en una experiència de creixement personal que et deixarà empremta. Que les teves pors no frenin una aventura tan desafiadora com inoblidable. Atreveix-te a fer el primer pas!