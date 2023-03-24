¡Nuevo Planificador! Organizar tu ruta del Camino de Santiago nunca fue tan fácil

Para que esta aventura de 800 kilómetros resulte gratificante para el espíritu y lo menos molesta posible para el cuerpo, antes de ponerse en marcha viene muy bien prepararse físicamente y planificar la ruta que se va a seguir.

La peregrinación a Santiago de Compostela constituye todo un reto físico y mental que debemos preparar a conciencia, disfrutar de la mejor experiencia y minimizar los posibles problemas que pudieran surgir.

Planificar es la clave

Procura hacer un plan de etapas previo, pensando que lo habitual es recorrer 25 o 30 kilómetros cada día si vas a pie o el doble si vas a hacer el camino en bicicleta. Conviene programar al inicio etapas cortas, hasta que el cuerpo se vaya haciendo a la idea de nuestro propósito. Al cabo de una semana ya estarás entrenado y podrás afrontar etapas más largas. Puedes planificar algún día de descanso, coincidiendo con el paso por los lugares que quieras visitar detenidamente, así podrás descansar sin perder el ritmo y sin dejar de avanzar.

Pero ¿cómo y dónde puedo guardar la ruta planificada? En la Guía del Camino de Santiago queremos ponértelo fácil y con ese objetivo nace El Planificador, una nueva herramienta que ponemos a tu disposición.

El Planificador del Camino de Santiago

Nuestro planificador es una herramienta muy útil para crear y planificar tu propio Camino adaptado a tus gustos y necesidades, porque el Camino de Santiago no es una única ruta.

En el apartado "Planificar mi Camino" solo tienes que elegir el camino que quieres realizar, y la etapa por la que quieres arrancar tu aventura. Indicando los días de los que dispones y el planificador te mostrará las etapas a realizar.

Elige y guarda tus etapas, los albergues en los que pernoctar o los lugares que te interese visitar. Puedes ir elaborándolo poco a poco, e incluso crear distintos Caminos y guardarlos en tu carpeta personal.

La herramienta te servirá también para calcular los gastos aproximados que puedes tener a lo largo de la travesía; recuerda que hacer la peregrinación a Santiago implica una cierta sobriedad en los gastos, ser auténticos peregrinos nos obliga a ser honrados y austeros.

Acceso a los datos sin conexión

Y recuerda, puedes tener acceso a toda esta información incluso sin conexión marcando la opción “Disponible sin conexión”.

Informarse previamente siempre es útil

Antes de salir, ojea algunos consejos básicos recogidos en el apartado Consejos para el Caminante y ambiéntate leyendo algo sobre la historia del Camino y la peregrinación: te ayudará a sentirte un eslabón más de la gran cadena de peregrinos que te han precedido.

Y no olvides comunicar a tu familia o amigos el recorrido que vas a realizar, con las fechas previstas, para que en caso de urgencia te localicen rápidamente.

Por nuestra parte, solo nos queda desearte, ¡Un buen Camino!