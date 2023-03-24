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¡Nuevo Planificador! Organizar tu ruta del Camino de Santiago nunca fue tan fácil

24/03/2023

¡Nuevo Planificador! Organizar tu ruta del Camino de Santiago nunca fue tan fácil

Para que esta aventura de 800 kilómetros resulte gratificante para el espíritu y lo menos molesta posible para el cuerpo, antes de ponerse en marcha viene muy bien prepararse físicamente y planificar la ruta que se va a seguir.

La peregrinación a Santiago de Compostela constituye todo un reto físico y mental que debemos preparar a conciencia, disfrutar de la mejor experiencia y minimizar los posibles problemas que pudieran surgir.

Planificar es la clave

Procura hacer un plan de etapas previo, pensando que lo habitual es recorrer 25 o 30 kilómetros cada día si vas a pie o el doble si vas a hacer el camino en bicicleta. Conviene programar al inicio etapas cortas, hasta que el cuerpo se vaya haciendo a la idea de nuestro propósito. Al cabo de una semana ya estarás entrenado y podrás afrontar etapas más largas. Puedes planificar algún día de descanso, coincidiendo con el paso por los lugares que quieras visitar detenidamente, así podrás descansar sin perder el ritmo y sin dejar de avanzar.

Pero ¿cómo y dónde puedo guardar la ruta planificada? En la Guía del Camino de Santiago queremos ponértelo fácil y con ese objetivo nace El Planificador, una nueva herramienta que ponemos a tu disposición.

El Planificador del Camino de Santiago

Nuestro planificador es una herramienta muy útil para crear y planificar tu propio Camino adaptado a tus gustos y necesidades, porque el Camino de Santiago no es una única ruta.

En el apartado "Planificar mi Camino" solo tienes que elegir el camino que quieres realizar, y la etapa por la que quieres arrancar tu aventura. Indicando los días de los que dispones y el planificador te mostrará las etapas a realizar.

Vista planificador Camino de Santiago de EROSKI Consumer

Imagen: Configurador. Planificador del Camino de Santiago. EROSKI Consumer

Elige y guarda tus etapas, los albergues en los que pernoctar o los lugares que te interese visitar. Puedes ir elaborándolo poco a poco, e incluso crear distintos Caminos y guardarlos en tu carpeta personal.

Vista Favoritos de tu camino

Imagen: Albergues favoritos. Planificador Camino de Santiago. EROSKI Consumer

 

La herramienta te servirá también para calcular los gastos aproximados que puedes tener a lo largo de la travesía; recuerda que hacer la peregrinación a Santiago implica una cierta sobriedad en los gastos, ser auténticos peregrinos nos obliga a ser honrados y austeros.

Calculadora de gastos Camino de Santiago

Imagen: Calculadora de gastos Camino de Santiago

Acceso a los datos sin conexión

Y recuerda, puedes tener acceso a toda esta información incluso sin conexión marcando la opción “Disponible sin conexión”.

Acceso sin conexión a Camino de Santiago EROSKI Consumer

Imagen: Vista Etapa Camino de Santiago. EROSKI Consumer

Informarse previamente siempre es útil

Antes de salir, ojea algunos consejos básicos recogidos en el apartado Consejos para el Caminante y ambiéntate leyendo algo sobre la historia del Camino y la peregrinación: te ayudará a sentirte un eslabón más de la gran cadena de peregrinos que te han precedido.

Y no olvides comunicar a tu familia o amigos el recorrido que vas a realizar, con las fechas previstas, para que en caso de urgencia te localicen rápidamente.

Por nuestra parte, solo nos queda desearte, ¡Un buen Camino!

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