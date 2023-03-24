Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Planifikatzaile berria! Done Jakue Bideko zure ibilbidea antolatzea ez da inoiz hain erraza izan
2023/03/24
800 kilometroko abentura hau espirituarentzat atsegina izan dadin eta gorputzarentzat ahalik eta eragozpen gutxien sor dezan, abian jarri aurretik oso ondo dago fisikoki prestatzea eta egingo den ibilbidea planifikatzea.
Santiago de Compostelarako erromesaldia erronka fisikoa eta mentala da, eta kontzientziaz prestatu, esperientziarik onenaz gozatu eta sor litezkeen arazoak gutxitu behar ditugu.
Planifikatzea da gakoa
Saia zaitez aldez aurreko etapa-plan bat egiten, bidea bizikletaz egin behar baduzu, egunero 25 edo 30 kilometro egin behar dituzula pentsatuz. Hasieran etapa laburrak programatzea komeni da, gorputza gure asmoaren ideiara joan arte. Astebeteren buruan, entrenatuta egongo zara, eta etapa luzeagoei aurre egin ahal izango diezu. Atseden-egunen bat antola dezakezu, bisitatu nahi dituzun lekuetatik lasai igarotzearekin batera; horrela, atsedena hartu ahal izango duzu erritmoa galdu gabe eta aurrera egiteari utzi gabe.
Baina nola eta non gorde dezaket planifikatutako ibilbidea? Done Jakue Bidearen Gidan lagundu nahi dizugu, eta helburu horrekin sortu da Planifikatzailea, zure eskura jartzen dugun tresna berria.
Santiago Bideko planifikatzailea
Gure planifikatzailea oso tresna baliagarria da zure gustu eta beharretara egokitutako bidea sortu eta planifikatzeko, Done Jakue bidea ez baita bide bakarra.
"Nire bidea planifikatu" atalean, egin nahi duzun bidea eta abentura zein etapatan hasi nahi duzun aukeratu besterik ez duzu. Dituzun egunak adierazita, eta planifikatzaileak egin beharreko etapak erakutsiko dizkizu.
Aukeratu eta gorde zure etapak, gaua zein aterpetxetan edo bisitatu nahi dituzun lekuak. Pixkanaka egin dezakezu, baita hainbat bide sortu eta zure karpeta pertsonalean gorde ere.
Zeharbidean zehar izan ditzakezun gutxi gorabeherako gastuak kalkulatzeko ere balioko dizu tresnak; gogoratu Santiagorako erromesaldia egiteak gastuen nolabaiteko soiltasuna dakarrela, benetako erromesak izateak zintzoak eta soilak izatera behartzen gaituela.
Konexiorik gabeko datuetarako sarbidea
Eta gogoratu: informazio hori guztia eskuratu dezakezu konexiorik gabe ere, “Konexiorik gabe erabilgarri” aukera markatuz.
Aldez aurretik informatzea beti da baliagarria
Irten baino lehen, Ibiltariarentzako aholkuak atalean jasotako oinarrizko aholku batzuk emango zenituzke, eta Bidearen eta erromesaldiaren historiari buruzko zerbait irakurriz anbizio zaitez: zure aurreko erromes-katearen beste kate-maila bat sentitzen lagunduko dizu.
Eta ez ahaztu familiari edo lagunei egingo duzun ibilbidearen berri ematea, aurreikusitako datekin, larrialdietan berehala aurki zaitzaten.
Gure aldetik, besterik ez zaigu falta, bide on bat!