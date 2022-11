Nou Planificador! Organitzar la teva ruta del Camí de Santiago mai va ser tan fàcil

Perquè aquesta aventura de 800 quilòmetres resulti gratificant per a l'esperit i el menys molesta possible per al cos, abans de posar-se en marxa ve molt bé preparar-se físicament i planificar la ruta que se seguirà.

La peregrinació a Santiago de Compostel·la constitueix tot un repte físic i mental que hem de preparar a consciència, gaudir de la millor experiència i minimitzar els possibles problemes que poguessin sorgir.

Planificar és la clau

Procura fer un pla d'etapes previ, pensant que l'habitual és recórrer 25 o 30 quilòmetres cada dia si vas a peu o el doble si faràs el camí amb bicicleta. Convé programar a l'inici etapes curtes, fins que el cos es vagi fent a la idea del nostre propòsit. Al cap d'una setmana ja estaràs entrenat i podràs afrontar etapes més llargues. Pots planificar algun dia de descans, coincidint amb el pas pels llocs que vulguis visitar detingudament, així podràs descansar sense perdre el ritme i sense deixar d'avançar.

Però com i on puc guardar la ruta planificada? En la Guia del Camí de Santiago volem posar-te'l fàcil i amb aquest objectiu neix El Planificador, una nova eina que posem a la teva disposició.

El Planificador del Camí de Santiago

Nostre planificador és una eina molt útil per a crear i planificar el teu propi Camí adaptat als teus gustos i necessitats, perquè el camí de Sant Jaume no és una única ruta.

En l'apartat "Planificar el meu Camí" només has de triar el camí que vols realitzar, i l'etapa per la qual vols arrencar la teva aventura. Indicant els dies dels quals disposes i el planificador et mostrarà les etapes a realitzar.

Tria i guarda les teves etapes, els albergs en els quals pernoctar o els llocs que t'interessi visitar. Pots anar elaborant-ho a poc a poc, i fins i tot crear diferents Camins i guardar-los en la teva carpeta personal.

L'eina et servirà també per a calcular les despeses aproximades que pots haver al llarg de la travessia; recorda de fer la peregrinació a Santiago implica una certa sobrietat en les despeses, ser autèntics pelegrins ens obliga a ser honrats i austers.

Accés a les dades sense connexió

I recorda, pots tenir accés a tota aquesta informació fins i tot sense connexió marcant l'opció “Disponible sense connexió”.

Informar-se prèviament sempre és útil

Abans de sortir, llambrega alguns consells bàsics recollits en l'apartat Consells per al Caminante i ambienta't llegint alguna cosa sobre la història del Camí i la peregrinació: t'ajudarà a sentir-te una baula més de la gran cadena de pelegrins que t'han precedit.

I no oblidis comunicar a la teva família o amics el recorregut que realitzaràs, amb les dates previstes, perquè en cas d'urgència et localitzin ràpidament.

Per part nostra, només ens queda desaarte, Un bon Camí!