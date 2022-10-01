Consells
Com alimentar-se durant el camí
Preparació física
Recórrer prop de 800 quilòmetres durant un mes, dia rere dia, a priori sembla un repte només assolib […]
L'elecció de la motxilla
Val la pena gastar diners en una bona motxilla. És la closca del pelegrí, la casa que porta a coll. […]
Els albergs, el distintiu del Camí
Públics, parroquials o privats, els albergs de pelegrins són una més dels nombrosos senyals d'identi […]
Una vegada en marxa
Recórrer etapes llargues i a bon ritme els primers dies assorteix el mateix efecte que treure's el p […]
Viatjar amb l'indispensable
Fer la motxilla és una de les tasques que més maldecaps dona als pelegrins: Què fico? Deixo això a c […]
Planificació prèvia
El viatge comença en el saló de casa. És útil documentar-se sobre la ruta que es pretén realitzar i […]