Una vegada en marxa

El risc d'accident, en el nostre cas lesió, serà del 100%. El refrany "camina com un vell i arribaràs com un jove" és el millor consell que pot rebre un pelegrí profà.

Durant les tres primeres jornades no és recomanable recórrer més de 20 quilòmetres al dia. Desaparegudes el cruiximent i les molèsties inicials es pot augmentar el nombre de quilòmetres progressivament fins als 30 o més per jornada, però una bona mitjana són 25 quilòmetres per dia.

En el Camí abunden els esportistes que s'atreveixen amb caminades de 40 i 45 quilòmetres diaris, encara que alguns d'ells són víctimes de les temudes tendinitis. Les més freqüents són les del tendó peroneo i les del taló d'Aquil·les. Per a prevenir possibles lesions cal realitzar una senzilla taula d'estiraments abans de caminar i en finalitzar l'exercici, sobretot estirar les cames (engonals, cuádriceps i bessons), l'esquena, les lumbars i les espatlles. El best seller dels estiraments és l'obra 'Estirant-se', de Bob Anderson.