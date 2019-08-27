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Quin calçat és millor? Bota o sabatilla?
El peu del pelegrí descobreix totes les superfícies possibles: l'asfalt, el formigó, el llast de les pistes agrícoles, la incòmoda graveta, els sòls terrencs, argilencs o calcaris, etc. Tal disparitat origina seriosos dubtes en l'elecció del calçat que millor s'adapti a totes i cadascuna de les superfícies descrites.
Es necessita un calçat ni molt lleuger ni molt pesat, que sigui flexible i que aportació una bona estabilitat. Totes aquestes característiques les reuneixen les sabatilles de trekking i el calçat trail running que utilitzen els corredors de muntanya. Ambdues són més lleugeres que les botes de senderisme i aporten major flexibilitat i amortiment. La sola és més resistent i suporta millor els impactes i el pes de la motxilla que la d'una sabatilla d'atletisme convencional.
El teixit impermeable i transpirable Gore-Tex evitarà que es mulli el peu i evacuarà la suor a l'exterior. Les botes de muntanya protegeixen millor els turmells i els possibles impactes de les pedres, però són més pesades, reescalfen més el peu i són molt incòmodes sobre l'asfalt. L'experiència aconsella provar primer amb sabatilles de trekking o trail running.