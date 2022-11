Que calzado é mellor? Bota ou zapatilla?

O pé do peregrino descobre todas as superficies posibles: o asfalto, o formigón, a zahorra das pistas agrícolas, a incómoda grava miúda, os solos terrizos, arxilosos ou calizos, etc. Tal disparidade orixina serias dúbidas na elección do calzado que mellor se adapte a todas e cada unha das superficies descritas.

Necesítase un calzado nin moi lixeiro nin moi pesado, que sexa flexible e que achegue unha boa estabilidade. Todas estas características reúnenas as zapatillas de trekking e o calzado trail running que utilizan os corredores de montaña. Ambas son máis lixeiras que as botas de sendeirismo e achegan maior flexibilidade e amortiguación. Adóitea é máis resistente e soporta mellor os impactos e o peso da mochila que a dunha zapatilla de atletismo convencional.

O tecido impermeable e transpirable Gore-Tex evitará que se molle o pé e evacuará a suor ao exterior. As botas de montaña protexen mellor os nocellos e os posibles impactos das pedras, pero son máis pesadas, recalientan máis o pé e son moi incómodas sobre o asfalto. A experiencia aconsella probar primeiro con zapatillas de trekking ou trail running.