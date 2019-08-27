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Zein oinetako da hobea? Bota edo zapatila?
Erromesaren oinak azalera posible guztiak aurkitzen ditu: asfaltoa, hormigoia, nekazaritzako pistetako zagorra, hartxintxar deserosoa, lur lurtarrak, buztintsuak edo karetsuak, etab. Desberdintasun horrek zalantza handiak sortzen ditu deskribatutako gainazal guztietara hobekien egokitzen diren oinetakoak aukeratzerakoan.
Oinetako arinak eta oso astunak behar dira, malguak eta egonkortasun onekoak. Ezaugarri horiek guztiak trekkingerako zapatilek eta mendiko lasterkariek erabiltzen dituzten trail running oinetakoek dituzte. Biak senderismoko botak baino arinagoak dira eta malgutasun eta moteltze handiagoa ematen dute. Zolak erresistentzia handiagoa du, eta hobeto jasaten ditu motxilaren eraginak eta pisua atletismoko ohiko zapatilak baino.
Gore-Tex ehun iragazgaitz eta transpiragarriak oina busti eta izerdia kanpora ateratzea eragotziko du. Mendiko botek hobeto babesten dituzte orkatilak eta harrien balizko inpaktuak, baina astunagoak dira, oina gehiago berotzen dute eta asfaltoan oso deserosoak dira. Esperientziak trekking edo trail running zapatilak probatzea gomendatzen du.