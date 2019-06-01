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Donejakue bideak eta etapak

Eroski Consumerren Donejakue Bideko gida berriak zenbait ideia eskaintzen dizkizu zure helburuetara hobekien egokitzen den bidea aukeratu dezazun

Zorionak, hartu duzu-eta dagoeneko erabakirik garrantzitsuena: Donejakue Bidea egitea! Hemendik aurrera, beste kontu asko erabaki beharko dituzu: zer ibilbide aukeratu, non lo egin, zer ikusi… Horregatik lagundu nahi dizugu. Eroski Consumerren Donejakue Bideko gida berrian, informazio eta xehetasun eguneratu gehiago aurkituko dituzu ondoena egokitzen zaizun bidea hauta dezazun. Honelako zalantza eta galderen erantzunak aurkituko dituzu han: zein bide egokitzen den zure behar fisikoetara edo daukazun denborara, zein bide den interesgarriena zure jakin-mina asetzeko, zeinek duen arkitektura edo historia interesgarriena, eta abar.

Ultreia eta bide on!

Donejakue bidea

Bide frantsesa

Bide Primitiboa

Iparraldeko bidea

Zilarraren bidea

Sanabresko bidea

Euskal bidea

Portugalgo bidea

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Baztango bidea

Bide ingelesa

San Salvador bidea

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Bide eta etapa kopurua

Donejakue Bidea kontinente zaharreko erromes-biderik zaharrena, jendetsuena eta ospetsuena izan da, eta izaten jarraitzen du. Hamabi bide ditu ofizialki onartuak, baina gehiago ere badira. Hamabi bide horiek 172 etapa dituzte guztira, eta denak daude Santiagora doazen erromesak noiz zeharkatuko zain. Guztira, 1.500 km baino gehiago, gezi horiz, paisaiaz eta legendaz beteak.

Hala ere, bide guztiak ez dira berdinak. Bakoitzak bere zailtasunak ditu, bere orografia eta bere bide-zorua. Bide batzuk bidezidorrak edo pistak dira; beste batzuk errepidezkoak dira, eta, beste askotan, txandakatu behar dira igoera piko-pikoak, bide “hanka-apurtzaile” ospetsu horietakoak, eta jaitsiera gogorrak, aldez aurretik ondo prestatuta egotea eskatzen dutenak, bidea amaitzea eragotziko diguten tendinitisik eta gihar-arazorik izan nahi ez baduzu behintzat.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3

Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6

Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3

Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dutena

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4

Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsuena

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5

Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen duen galtzada

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5

Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko atea

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9

Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen duen bigarren bidea

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8

Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin elkartzen den bidea

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3

Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateetan

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7

Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierarako

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3

Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedoko katedraletik

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1

Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik