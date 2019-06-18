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Bide ingelesa
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154,7
Ozeanoko zeharkaldia
"Ez du barrerik egingo Santiagorako ontziratzen denean. Askorentzat mina da. Sandwich-en, Winchelsea-n, Bristol-en, edo ahal den lekuan igotzen denetik, bihotza dardarka hasten da. Kanoa azkar darama, marinela, gure erromesek pixka bat diberti dezaten, batzuk iluntzeko gauerdia baino lehen bikiak izango baitira". Hala dio Pilgrims Sea -Voyage and Sera-Sicknes poemaren zati kezkagarri horrek. Lurreko erromesaldia bizirauteko erronka handia bazen, itsasoak, batzuetan, are gehiago probatzen zituen erromesaren gaitasunak eta fedea. Santiagorako erromesaldiaren lehen mendeetan, Erdi Aroko kogge eta hulk motako merkataritza-nabeetan, beste merkantzia bat bezala pilatuta, eta joan-etorriko pasarte garestia ordaindu ondoren, itsasoetako erromesak Santiagora joaten ziren.
Galiziako eta Kantauriko kostalderainoko itsas odiseak arrakasta handia izan zuen XII. eta XV. mendeen artean. Oinezko erromes batek, kasurik onenean, urtaro bat edo gehiago erabiltzen zituen Santiagora joan eta itzultzeko, baina itsasoz hamar egunetik hiru astera kontsumi zezakeen, gehienez ere, ekaitzen, haizeen norabidearen eta mila eta ustekabeko baten arabera betiere. Erromesaldiak maizago egin ahala, armadoreek Koroaren baimena eskatu behar izan zuten bidaia bakoitzerako, erromes kopuru jakin bat ontziratzeko baimena ematen baitzien. Zeharbidean, arriskuak nabearen kanpoaldetik zein barrualdetik etor zitezkeen. Baliabide gutxien zituzten bidaiariak baldintza negargarrietan ibiltzen ziren, infekzioak izateko edo egoera txarrean zeuden elikagaiak jateagatik gaixotzeko arriskuan.
Frantzisko Singul historialari eta Jakobea gaietako adituak dioenez, "Los Caminos de la mar a Santiago de Compostela" lanaren hitzaurrean, "Eskandinavoak, flamenkoak eta britainiarrak izan ziren, Atlantikoko fatxadan zuten egoeragatik, A Coruñara, Ferrolera, Ribadeora, Harresietara eta Noiara iristeko itsas bideak gehien erabili zituzten herriak". Norvegiarrek, hala nola Sirgud Jorsalafar erregeak 1108. urtean edo San Reginaldo iii.ak 1151. urtean Galiziara bidaiatu zuten, Vicente Almazán irakasleak dioenez Danimarka Jacobean, Historian, Artean eta Literaturan. Almazanek 1217ko espedizio handia ere aipatzen du. Daniarrek, norvegiarrek, renanoek eta frisiarrek hartu zuten parte, eta kronistaren hitzak biltzen ditu: "haizea gure alde dugula, hurrengo ostiralean iritsiko gara Coruñara, eta gure ontziak ainguratuta, hurrengo egunean Konpostelara aterako gara, eta, Jainkoa eta Apostol Santua gurtzera joan ondoren, Coruñara itzuliko gara. Han, kontrakoak ziren haizeak isildu arte bederatzi egun itxaron behar izan genituen".
Ingelesek batez ere Dartmouth, Plymouth, Bristol, Southampton, Londres eta Newcastle portuak erabili zituzten Galiziara igotzeko. Irlandarrek gauza bera egin zuten Galwaytik, Kinsalatik eta Dublinetik, Feliciano Novoak eta Pilar Ramosek Los caminos de la mar a Santiago de Compostela lanean jasotzen dutenez. Rochelle, Bordele eta Baionan ere oinez jarraitzen zuten erromesak lehorreratu ziren Bide Frantsesetik. Kantauri itsasoan, Kostaldeko Bideko portuak, hala nola Donostia, Castro Urdiales, Laredo, Gijon eta Ribadeokoak, errepikariak izan ziren. "A Coruña Santiagoko portutzat hartzen zen", Vázquez de Pargak Santiagorako erromesaldien lehen liburukian dioenez. Hemen aipatutako hainbat autorek 1434ko Perdonantzaren Urtea aipatzen dute, 2.310 erromes ontziratzeko baimena eman zenean; horren ondorioz, Coruñako portuan ainguratzeko eskubideen prezioa 2.000 eta 14.000 marearte igo zen. Braulio Valdivieso en Aventura y Muerte en el Camino de Santiago: "Jakobeen nahia hilobi apostolikora iristea zen, edo betiko bizitzara eramaten zuen heriotzara arte huts egitea".
Ibilbide mistotik lurrekora bakarrik:
Garai batean, erromesen atestatu saltzaileek ez dituzte beren aingurak Ingalaterrako hegoaldean altxatzen, ez eta Artabro golkoko portuek ere, ez dute amildegi eta bahegalarien erromesik jasotzen. Gaur egun, Ingalaterrako Bidea oso bestelakoa da, Ferroletik (ia bakarrik) eta A Coruñatik abiatzen den lehorreko ibilbidea. Ferrolar dartsenek zerikusi handia izan dute portu hertzeoaren protagonismoan. Izan ere, Santiagotik bereizten duten 75 kilometroak ez dira aski Compostela lortzeko. Bai ibilbide batean bai bestean oso maiz ibili ziren. Hala erakusten dute ibiltarien kronikek eta Erdi Aroko erromesen ospitaleei buruzko aipamenek, hala nola A Coruñakoa, Ferrolekoa, Neda, Pontedeume, Miño, Paderne, Betanzos, Sigrás, Bruma eta Poulokoa, eta horien erakusgarri edo oinordeko modernoak daude.
Manolo Grueiro nedarra da ibilbide honen guraso modernoetako bat, 1991n berreskuratua. Gida prestatzeko informazio ugari eman digu, eta zenbait etapatan gurekin ibili da. Trazadura finkatzea eta berreskuratzea posible izan zen, pertsonen eta udalen lan mankomunatuari esker. Iturri dokumentalak erabiliz - Sarmientoren kronikak, Vales Villamarín, Vázquez Rey - landa-lan gogorra egin zuten, eta gero zabaldu egin zuten. Hamarkada pare batean, lehen urteetan ibili ziren ehunka erromesak milaka bihurtu dira. 2004ko Urte Santuan, Santiagoko Erromesaren Bulegoak egindako estatistiken errepasoa eginez, 3092 pertsona ibili ziren. 2010ean, Urte Santuan ere, 6442 izan ziren, bikoitza baino gehiago. Eta 2013an, erretiro-urtea izan gabe, 4.000 erromes baino gehiago izan ziren irailera arte.
Ferrol eta Santiagoren artean, ibilbiderik jarraituena, 122 kilometro daude. Komeni da, ahal izanez gero, Coruñako 34 kilometroak ere egitea. Bi bideak bakarrik egiten dira Brumako Ospitalearen ateetan. Ferroletik Ferrolen beraren eta Naron, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Betanzos, Abegondo, Mesia, Ordes, Oroso eta Santiagoren kontzejuak ikusiko ditugu. Coruñakoa hiriburutik bertatik igarotzen da, baita Culleredo, Cambre, Carral, Abegondo eta Mesiatik ere, eta han elkartzen da Ferrolgo ibilbidea.
Bidea As Mariñas Coruñesas eskualde naturalean zehar igarotzen da lehen egunetan, eta Ferrol, Ares, Betanzos eta A Coruñako itsasadarrek Arttabro golkoa osatzen dute, erromatarrek aipatu zuten sinus artabrorum magnusa. Erromesen bideak Xubia, Eume, Lbre eta Mandeo ibaien bokaleak gurutzatzen ditu, Betanzosen, Galiziako itsasertzaren eta barnealde hostotsuaren laginak erakusten dituen paisaiaz inguratuta. Gero, Maria Pilar de Torres Lunak Los Caminos de Santiagon eta Galiziako Geografian esan bezala, kilometro gutxitan igarotzen da itsasoaren mailatik 400-500 metrora, eta igo egin behar da Mariñetatik atera eta Ordesko Terran sartzeko, izen bereko udalerria eta Orosokoa zeharkatuz. Itsasotik gertu egoteari esker, tenperaturak leunak dira urte osoan zehar, María Pilar de Torres-ek zioenez ?ez dago negu arraro eta luzerik, eta izozteak ezezagunak dira, eta udek ere ez dute berotasun urratzailerik.
Seinaleak:
Gezi horiek eta beiira eta distantzia-adierazlea duten mugarri klasikoek balizatu egiten dute bide ingelesa, Galiziako gainerako ibilbide jakobeetan bezala. Bi tarteetatik, Coruñatik datorrena da lasaiena, gutxien ibiltzen dena, baina ez gutxien ibiltzen dena. Txarra ez bada ere, seinaleztapenak puntu gatazkatsu batzuk ditu, batez ere hiriburuan bertan eta El Portazgo herrian (Concello de Culleredo). Gainera, geziak zuritu egiten dira puntu batzuetan. Mugarrien kasuan, batzuk aldatu edo birgaitu egin behar dira. Noski, mugarrietan gutxi daude distantzia adierazten duten oholtxoak, pseudoperegrinoek gehien estimatzen duten etorkizuna izaten jarraitzen baitute. Ferrol-Santiago tartea hobeto seinaleztatuta dago eta Ferrol-Santiago irteera da arazoak sor ditzakeen bakarra, batez ere hasiera. Bestean bezala, mugarrien errepasoa, batzuk zatituta, eta gezien birpintaketa.
Aterpetxeak:
Zazpi aterpetxe publikok eta sei pribatuk osatzen dute iparraldeko ibilbide hau, askok ezagutzen ez duten baina erromesarentzat erakargarriak diren ibilbide honi zerbitzua emateko. Ia bi hamarkada itxaron behar izan zen, 2010era eta 2013ra arte, Pontedeume eta Betanzosen aterpetxeak irekitzeko. Urte batzuk lehenago ireki beharko zituzten. Aterpetxe berri bat irekitzen den bakoitzean, automatikoki handitzen da erromesen kopurua. Eragiketa matematiko sinplea da, eta zati handi bat irabazten du. Hala ere, Sigüeirok, Done Jakue aurreko azken zerbitzu-biztanleriak, Bide Ingelesaren punturik behartsuena izaten jarraitzen du.Erromeroen udal aterpetxerik gabe, baina hiru aterpetxe pribaturekin eta aipatu udal aterpetxearen ordez ostalaritzako eskaintza nahikoarekin.
Bibliografia:
Ibilbidea: Xacobea Camiño Ingelesa, Manuel P-ren lana. Grueiro. Landa-lan zabala duten testuak eta planoak Concello de Nedak argitaratu zituen.
Los caminos de la mar a Santiago de Compostela, Feliciano Novoa Portelak eta Pilar Ramos Vicentek sinatutako lana, Francisco Singulen hitzaurrearekin. Lunwerg S.L.k 2010ean argitaratua. eta Defentsa Ministerioa.
Camino Inglés, Galiziako Xuntak argitaratua Xacobeo 2010 dela eta, Francisco Singulen testuekin.
Alicia Carrera Gómezen El Camino Inglés, A Nosa Terrak argitaratua.
Vicente Almazánen Danimarka Jacobea. Galiziako Xuntak argitaratua, 1999ko Xacobeo Urtea dela eta.
Santiagorako erromesaldiak, Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra eta Juan Uría Ríuren hiru bolumenetan. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailak argitaratutako faksimile bat kontsultatu da, Iberdrolarekin lankidetzan, Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiak 1948an argitaratutako argitalpenaren bidez.
Erromes Jakobeak, Luciano Huidobro eta Sernaren hiru liburukitan eta 1950 eta 1951n lehen aldiz argitaratutako hainbat kolaboratzaileren lanak. 1999ko Urte Santua dela eta, Burgosko Diputazio Probintzialak eta Iberdrolak egindako argitalpena kontsultatu da. III. liburukian, Bigarren mailako bideak atalean, A Coruñatik eta Neda Santiagora doan bideari buruzko zenbait orrialde eskaintzen ditu.
Santiago bideak eta Galiziako geografia. María Pilar de Torres Luna ikastetxeko ibilbideak, paisaiak, eskualdeak. Galiziako Xuntak argitaratua, 1999ko Xacobeo Urtea dela eta.