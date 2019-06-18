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Zilarraren bidea
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Zilarraren Bidearen Historia
Agian denbora kontua da, baina Google Earth softwareak bere zoom indartsua aplikatu ahal izango balu, ez bakarrik edozein herrialdetan, baita historiako edozein unetan ere, K.a. 196. urtera jo genezake, eta argi ikusi Citerior eta Ulterior probintzien mugak eta hedapena, gaur egun Espainia denaren hazia. Duela hogei urte, erromatarrek penintsulan lehorreratu ziren, eta kartagoarrak bikoiztea eta kanporatzea lortu zuten; horrez gain, milioi erdi kilometro karratu baino gehiagoko buru-hausgarriak antolatu nahi zituzten, asturiar, kantabriar, zeltiberiar, galaiko, lusitano, turdetano, behi, baskoi, betoi eta beste herri askorekin. Azken finean, Erromako armadak K.a. 19. urtean elkartu zituen milaka pieza sakabanatuz osatutako puzzlea, mende eta erdi baino gehiago gerra odoltsuak igaro ondoren. Aldaketa-aldi luze horretan, Citerior eta Ulterior terminoak desagertu egin ziren, eta Hispania Tarraconense, Bética eta Lusitania probintzietan banatu zen. Iberiar penintsula, azkenean, Erromaren boterearen mende zegoen, eta errepublikaren garaiak Oktavio Augustok (K.a. 63-14) amaitu zituen, enperadore aldarrikatu zuenak.
Galtzada erromatarrak Hispanian eta haren eraikuntza-zenita inperioaren garaian
Armada erromatarra iritsi baino milurteko batzuk lehenago, erromatarren aurreko herrietan zehar ibilitako bidezidorrak, bidexkak edo bideak zeuden penintsulan, batez ere artzaintzari eta abereen joan-etorriari lotuak. Ukaezina da, halaber, erromatar armadak bide latz horiek aprobetxatu eta hobetu zituela konkista lanetan azkarrago aurrera egiteko. Hala ere, gerran alferrikakoa zen bideak gehiegi edertzea, denbora gutxi zegoelako eta gerlari hispanikoek beren aurka erabiliko ote zituzten beldur zirelako. Gerra eta bakearen etorrerarekin batera, zibilizazio erromatarra Hispanian bere gaitasun politiko, administratibo, artistiko eta eraikuntzazkoak adierazten hasi zen. Gure garaiko lehen mendeetan, K.o. 409. urtean horda baroak inbaditu arte, penintsularen fisonomia errotik aldatu zen, eta kastro zeltak gailendu ziren foroz, antzokiz, anfiteatroz eta termaz hornitutako hiri bikainetan. Luxu handia, erromatar herritarren bizikidetza eta gozamena lortzeko. Horien artean, etxearen markako zubi sendo eta beldurgarriez gain, ingeniari erromatarrek galtzada sare zabala eraiki zuten, Hispania iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera lotzen zuena.
Ingeniari eta langile erromatarrek gehien eskura zituzten materialak erabiltzen zituzten beren galtzadetarako, eta lau geruzako aglomerazioaren arabera eraikitzen zituzten. Hareazko oinarri batean statumena finkatzen zen, karez edo buztinez lotzen ziren harri txikiz osatutako lehenengo geruza. Honen gainean rudusa botatzen zen, karezko morteroz zigilatutako harri eta harri-koskorrezko masa indartsua. Hirugarren geruza nukleeus zen, harea lodiko hormigoi purua, eta azkena, errodadura geruza ikusgarria edo summa gailurra, harrizko lauzadura tipikoak osatua. Horri dagokionez, Isaac Moreno Gallo, Vías Romanas, Ingeniería y Técnica Constructiva estudioan (Sustapen Ministerioak argitaratua), desberdina da, eta esaten du errodadura-geruza ez zela lauzatua, baizik eta harlauzetan beste geruza meheago bat zegoela, gurdiek abiadura handiagoan aurrera egin zezaten.
Galtzaden ondoan miliario izeneko distantzia adierazle batzuk zeuden, 1480 metrotik behin jartzen zirenak. Neurri hori milia erromatar baten luzera zen eta mila pasabide bikoitz erromatarren baliokidea, kontuan izanik pasabide bikoitz bakoitzak metro bat eta berrogeita zortzi zentimetro neurtzen zituela. Miliarioak granitozko zutabe zilindrikoak dira. Milia zenbakia ez ezik, bideak eraiki edo aldatzen zirenean agintzen zuen enperadorearen izena ere grabatuta dute. Zilarraren Bidean oraindik ere kopuru handiak dirau eta, zehazki, XXVIII eta CXXXIV zenbakiak Postaren miliario eta Corralen miliario bezala ezagutzen dira.
Antoninoren ibilbidea:
Izen horrekin, K.o. 217. urteko bide erromatarren mapa bat aipatzen da, gero kodexen bidez transmititu zena. Mapa hori izan da garai inperialean Hispania zeharkatzen zuten galtzada guztiak ezagutzeko aukera eman duen legaturik onena eta osoena. Ibilbideak 34 bide desberdin ditu penintsulan, eta horietako bakoitzaren miliei eta haien xahutasunei buruzko datuak ematen ditu. Ostatu moduko bat zen, bidaiariek atseden hartzeko eta zaldunak freskagarriekin ordezkatzeko balio zuena.
Zilarraren bidea:
Izen horrekin ezagutzen da Emerita Augustatik abiatzen zen galtzada erromatarra, Lusitaniako hiriburutik eta gaur egungo Mérida hiritik, eta Asturica Augustaraino iristen zen, gaur egungo Astorgaraino. Antoninoren ibilbidean, ibilbide hori Merida eta Zamora arteko XXIV. galtzadaren eta Zamora eta Astorga arteko XXVI. galtzadaren baliokidea izango litzateke. Erromatarren inbasioan, K.a. I. mendearen amaieran, helburu militarra besterik ez zuen, eta garrantzi handia hartu zuen merkataritza-sare gisa Inperioaren mendeetan.
Zilarrezko goitizena misterio bat da oraindik ere, eta iritzi zabalduena José Manuel Roldán Hervás katedradunak defendatzen du Iter Ab Emerita Asturicam, El Camino de la Plata lanean, Salamancako Unibertsitateak 1971n argitaratua. Roldán Hervás-en arabera, zilar-izena BaLaTa hitz arabiarretik dator, lauzatzea esan nahi du, eta honela dio: "Gaur egun ere, Sirian, BaLaTa izenaz ezagutzen da, harri irregular eta handiekin lauzatuta agertzen den bidea. Beraz, uste dugu nahikoa hurbilduko garela errealitatera, baldin eta pentsatzen badugu herriak arabieraren soinu arrotza hartu zuela eta bere egin zuela Gaztelako homofona hitzean, gehien hurbiltzen zitzaionean eta, jakina, zilarra zela".
Erromesaldia Zilarrezko Bidean:
Ia ez dago Merida eta Astorga arteko 490 kilometroen bidez erromatar ondarea aurkitzearekin konformatzen den bidezidorrik. Zilarraren Bidea, Espainiako mendebaldeko komunikazio-ardatz nagusia, Hegoaldeko Done Jakue Bideko meritu propioen bidez bihurtu zen, eta gaur egun 4.000 erromesek baino gehiagok aukeratzen dute urtero Santiagoraino joateko. Denbora gutxi zegoenez, batzuk Meridan hasten dira, baina gehienak Sevillatik abiatzen dira eta Bide Erromatarraren ibilbidea jarraitzen dute Granja de Moreruelaraino. Zamorako herri horretan, Sanabriako Bidearen desbideraketa hartzen dute, eta hamahiru egun geroago Santiagoraino eramaten ditu. Gutxienekoek Zilarrezko Bidetik jarraitzen dute Astorgaraino, Bide Frantsesarekin lotzeko.
Zilarraren Bidea gezi horiaren erresuma da. Antzinako harlauza erromatarrek erreleboa eman diete pintura txiletsuen markei, eta haiek dira egokienak larreen eta lurzati berrantolamenduko pisten artean ez galtzeko. Geziak ibilbide osoan sakabanatuta daude, eta, gainera, Extremadura osoan granitozko kuboak daude, H1 izenarekin bataiatuak. Kubo horiek erliebean erakusten dute Kakoako arkua. Kolore horiko azulejua erakusten badute, bidea ibiltzeko modukoa dela adierazten dute, nahiz eta bidearen jatorrizko trazadurarekin bat ez etorri. Marka berdea bada, milaka urteko galtzadaren trazadurari jarraitzen dio, eta biak bat badatoz, bidea ibiltzeko modukoa da eta galtzadak izan zuen ibilbideari jarraitzen dio. Gezi horiak eta Donejakue bidea bat datoz urdinxka hori edo urdinxka berdea edo horia duten kuboekin.
Sevillatik Astorgara 705 kilometro daude, eta 20 mansioko ibilbideak Antoninoren ibilbideko lau galtzadaren trazadurari jarraitzen dio:
IX. zenbakia, Ab Hispali Italicam, bide-sareko laburrena, Sevilla eta Italika lotzen zituena, egungo Santiponce.
XXIII. zenbakia, Item ab ostio fluminis Anae Emeritam usque, Ayamonte lotzen zuena, Guadiana ibaiaren bokalean, Meridarekin. Erromesak Santiponceko galtzada horretako ibilbidea hartu eta Meridaraino jarraitzen du, Castilblanco de los Arroyos, Almadén de la Plata, El Real de la Jara, Monesterio, Fuente de Cantos, Zafra, Villafranca de los Barros eta Torremejia herriak zeharkatuz.
XXIV. zenbakiak, Item ab Emerita Caesaraugustam, Merida eta Zaragoza lotzen zituen. Meridatik Zamorara arte jarraitzen da, Guadianako ubidetik Dueroraino.
XXVI. zenbakiak, Item ab Asturica Caesaraugustam, Astorga eta Zaragoza lotzen zituen eta Zamoratik pasatzen zen. Han hartu eta Astorgara iristen zen, Zilarrezko Bidearen amaiera.
Bibliografia:
Iter ab Emerita Asturicam: el Camino de la Plata, José Manuel Roldán Hervásek idatzia eta 1971n Ediciones Universidad de Salamancak argitaratua.
Camino de la Hispania Romana, Gonzalo Ariasek 1987an idatzia eta argitaratua.
Vía Romanas, Ingeniería y Técnica Constructiva, Isaac Moreno Gallok idatzia eta 2004an Sustapen Ministerioak argitaratua.
La aventura de los romanos en Hispania, La Esfera de los libros etxeak 2005ean argitaratua.