Bide Frantsesa

Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) eta Santiago de Compostela lotzen dituen bidea da Done Jakueren erromesaldien ardatz garrantzitsu eta ezagunena.

Santiagoko apostoluaren hilobiaren aurkikuntzatik, IX. mendean, Done Jakue bidea Erdi Aroko Europako erromesaldi-biderik garrantzitsuena bihurtu zen. Bere fedearen eraginez, Europako herrialde guztietatik Konpostelara zihoazen erromes ugarien ibilbidea izan zen Done Jakue Bide osoan zehar beren aztarnak utzi zituen garapen artistiko, sozial eta ekonomiko guztiaren abiapuntua. 1993an, Done Jakue Urtean, erromesen berpiztea gertatu zen. Kirol-erronka erlijiozkotasunarekin nahastuta, benetakoa dena eta norberarena bilatuz, estilo erromaniko eta gotikoek bultzatuta, zaldun tenplarioen eta monje beneditarren artean, pagoen eta trigoen artean, gaztainondoen eta kardalen artean, kondairen eta mirarien artean, esperientzia berezia da Santiago Bidea.