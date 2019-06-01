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Aterpetxeak

Aterpetxeak

Hemen duzu Donejakue Bideko aterpeen zerrenda, bideka eta etapaka antolatua. Informazio guztia etengabe eguneratzen da.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3

Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena […]

0 Aterpetxea
Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6

Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua […]

131 Aterpetxea
Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3

Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dut […]

0 Aterpetxea
Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4

Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsue […]

67 Aterpetxea
Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5

Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen du […]

60 Aterpetxea
Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5

Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko […]

14 Aterpetxea
Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9

Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen […]

0 Aterpetxea
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8

Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin el […]

18 Aterpetxea
Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3

Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateet […]

20 Aterpetxea
Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7

Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierara […]

35 Aterpetxea
San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3

Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedo […]

21 Aterpetxea
Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1

Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik […]

80 Aterpetxea

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