Aterpetxeak
Hemen duzu Donejakue Bideko aterpeen zerrenda, bideka eta etapaka antolatua. Informazio guztia etengabe eguneratzen da.
Bide frantsesa
Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena […]
Bide Primitiboa
Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua […]
Iparraldeko bidea
Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dut […]
Zilarraren bidea
Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsue […]
Sanabresko bidea
Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen du […]
Euskal bidea
Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko […]
Portugalgo bidea
Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen […]
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin el […]
Baztango bidea
Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateet […]
Bide ingelesa
Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierara […]
San Salvador bidea
Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedo […]
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik […]
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