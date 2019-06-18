Aterpetxeak: Sanabresko bidea
Etapak eta aterpetxeak
Hautatu etapa bat Etapa 1: Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa Etapa 2: Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera) Etapa 3: Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora Etapa 4: Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 5: Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa Etapa 6: Lubianetik Gudiñara Etapa 7: Ako etapa Gudiñatik Lazara Etapa 8: Laza - Xunqueira de Ambíako etapa Etapa 9: Xunqueira, Ambiatik Ourensera Etapa 10: Ourensetik Cea arteko etapa Etapa 11: Eako etapa A Laxera Etapa 12: A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 13: Outeirotik Santiagorako etapa