Albergs del Camí Sanabrés
Etapes y albergues
Selecciona una etapa Etapa 1: Etapa de Granja de Moreruela a Tábara Etapa 2: Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera Etapa 3: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont Etapa 4: Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria Etapa 5: Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián Etapa 6: Etapa de Lubián a A Gudiña Etapa 7: Etapa de Gudiña a Laza Etapa 8: Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía Etapa 9: Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense Etapa 10: Etapa d'Orense a Cea Etapa 11: Etapa de Cea a A Laxe Etapa 12: Etapa de Laxe a Outeiro Etapa 13: Etapa d'Outeiro a Santiago