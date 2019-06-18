Albergues do Camiño Sanabrés
Etapas e albergues
Selecciona unha etapa Etapa 1: Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara Etapa 2: Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera Etapa 3: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 4: Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 5: Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián Etapa 6: Etapa de Lubián á Gudiña Etapa 7: Etapa da Gudiña a Laza Etapa 8: Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 9: Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 10: Etapa de Ourense a Cea Etapa 11: Etapa de Cea á Laxe Etapa 12: Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 13: Etapa de Outeiro a Santiago