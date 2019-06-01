Galego
Planificar o meu Camiño

Camiño de Santiago

Cami&ntilde;o de Santiago

Camiño Francés

Camiño Primitivo

Camiño do Norte

Vía da prata

Camiño Sanabrés

Camiño Vasco

Camiño Portugués

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Baztanés

Camiño Inglés

Camiño de San Salvador

Epílogo a Fisterra e Muxía

Toda a información sobre o Camiño de Santiago

A través desta Guía práctica do Camiño de Santiago de EROSKI Consumer, achegámosche a información de interese sobre os camiños oficiais e as súas etapas: monumentos que visitar, albergues onde descansar e mapas detallados para coñecer a distancia, a altitude e as dificultades que superar até chegar ao teu destino.

[…]
Ler máis

Organiza e planifica nun só lugar o teu Camiño

Goza desta nova funcionalidade para crear o teu camiño personalizado

Crea o teu Camiño personalizado en base aos días que teñas dispoñibles

Toma nota dos Consellos do Peregrino para ter unha viaxe cómoda e segura

Garda a túa selección de albergues, monumentos, fontes para non esquecer ningún detalle.

Planificar o meu camiño
Toda a información sobre o Camiño de Santiago

Toda a información sobre o Camiño de Santiago

Saber máis
Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7

O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4

Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño coñecido

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7

Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6

O camiño máis importante que parte desde o sur da península

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7

Calzada que comunica o centro da península co norte de España

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4

Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da península

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8

O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis afluencia

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0

Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso por Aragón

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4

Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplona

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2

Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta ruta

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8

Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedral de Oviedo

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1

Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fisterra e Muxia

Consellos para o camiñante

Ver todo

Actualidade sobre o Camiño de Santiago

Ver todo