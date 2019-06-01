Camiño de Santiago
Camiño Francés
Camiño Primitivo
Camiño do Norte
Vía da prata
Camiño Sanabrés
Camiño Vasco
Camiño Portugués
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Camiño Baztanés
Camiño Inglés
Camiño de San Salvador
Epílogo a Fisterra e Muxía
Toda a información sobre o Camiño de Santiago
A través desta Guía práctica do Camiño de Santiago de EROSKI Consumer, achegámosche a información de interese sobre os camiños oficiais e as súas etapas: monumentos que visitar, albergues onde descansar e mapas detallados para coñecer a distancia, a altitude e as dificultades que superar até chegar ao teu destino.[…]
Organiza e planifica nun só lugar o teu Camiño
Goza desta nova funcionalidade para crear o teu camiño personalizado
Crea o teu Camiño personalizado en base aos días que teñas dispoñibles
Toma nota dos Consellos do Peregrino para ter unha viaxe cómoda e segura
Garda a túa selección de albergues, monumentos, fontes para non esquecer ningún detalle.
Camiño Francés
O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas
Camiño Primitivo
Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño coñecido
Camiño do Norte
Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media
Vía da prata
O camiño máis importante que parte desde o sur da península
Camiño Sanabrés
Calzada que comunica o centro da península co norte de España
Camiño Vasco
Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da península
Camiño Portugués
O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis afluencia
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso por Aragón
Camiño Baztanés
Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplona
Camiño Inglés
Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta ruta
Camiño de San Salvador
Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedral de Oviedo
Epílogo a Fisterra e Muxía
Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fisterra e Muxia