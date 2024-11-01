Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio

Como chegar ás saídas

De Hendaia a Saint Jean Pied de Port

De Hendaia a Saint Jean Pied de Port

Chegar a Sarria

Chegar a Sarria

Chegar a Pamplona

Chegar a Pamplona

Chegar a Somport

Chegar a Somport

Chegar a Granxa de Moreruela

Chegar a Granxa de Moreruela

Chegar a Sevilla

Chegar a Sevilla

Chegar a Oviedo

Chegar a Oviedo

Chegar a Montserrat

Chegar a Montserrat

Chegar a Tui

Chegar a Tui

Chegar a Irun

Chegar a Irun

De Pamplona a Roncesvalles e Saint Jean Pied de Port

De Pamplona a Roncesvalles e Saint Jean Pied de Port

Chegar a Ou Cebreiro

Chegar a Ou Cebreiro