Chegar a Tui

Tui, na provincia de Pontevedra, é a porta de entrada do Camiño Portugués en España. Limita coa poboación portuguesa de Valença do Minho.

1️⃣ En tren a Guillarei

A opción máis rápida é viaxar en tren até Guillarei, pobo do municipio de Tui e distante só 5 quilómetros deste. Desde Guillarei pódese ir a Tui en autobús ou en taxi. Hai un taxi de Tui que se atopa dispoñible as 24 horas e pódese tomar na estación de Guillarei. Contactar antes con Ignacio no 619 263 227.

Desde Madrid a Guillarei

Todos os días: Intercity ás 11:40 e chegada ás 21:52 (Pasa entre outras localidades por Ávila, Valladolid, Palencia, León, Astorga, Ponferrada e Ourense). Alvia ás 15:00 con chegada ás 20:59 (Pasa entre outras por Segovia, Medina del Campo, Zamora e Ourense). Tren Hotel ás 22:30 e chegada ás 06:50 (Por Ávila, Zamora e Ourense).

Desde Barcelona a Guillarei

Todos os días: Tren Hotel ás 20:20 con chegada ás 10:37 (Pasa entre outras localidades por Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada e Ourense).

Desde Valencia, Sevilla e resto de capitais non descritas

Pódese acceder con transbordo en Madrid ou Barcelona. Toda a información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.

2️⃣ A Vigo en autobus, avión ou en tren

Outra opción moi utilizada é desprazarse até Vigo, e desde Vigo a Tui en autobús coa empresa AISA Automóbiles de Tuy S.L.

Como chegar a Vigo

En autobús a Vigo

En avión a Vigo

En tren a Vigo

Desde Madrid a Vigo Diario: Talgo ás 14:30 (Pasa entre outras localidades polas capitais de Segovia, Zamora e Ourense). Alvia ás 15:00 (Segovia, Zamora Ourense). Tren Hotel ás 22:30 (Por Ávila, Zamora e Ourense).

Desde Barcelona a Vigo Todos os días: Alvia ás 9:30 (Pasa entre outras localidades polas capitais de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, León e Ourense) e Tren Hotel ás 20:20 (Para por Logroño en lugar de Pamplona e Vitoria).

Desde Valencia, Sevilla e resto de capitais non descritas con transbordo en Madrid ou Barcelona. Toda a información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.

De Vigo a Tui

En autobús desde Vigo a Tui

AISA Automóbiles de Tuy S.L. Teléfono: 986 61 02 55.

Atenden de 9 a 13 e de 16 a 20 horas os días laborables. Tamén teñen un excelente servizo automatizado de información.

Luns a Venres laborables: Ás 7:30 e cada media hora entre as 8:30 e as 20:30, excepto ás 17.00 e ás 20:00 horas.

Ás 7:30 e cada media hora entre as 8:30 e as 20:30, excepto ás 17.00 e ás 20:00 horas. Sábados laborables: Cada hora entre as 8:30 e as 13:30 e tamén ás 15, ás 17:30 horas e 20:30 .

Cada hora entre as e tamén ás . Domingos e festivos: Ás 10:00, 12:00, 18:00 e 21 horas

Ás O prezo do billete até Tui é de 3,15 euros

Tamén se pode ir de Vigo a Tui en tren

Hai dúas frecuencias diarias ás 7:46 e 19:37 horas. O billete custa 3,90 euros. www.renfe.es, Teléfono: 902 320 320.