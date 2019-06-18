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Chegar a Tui
Tui, na provincia de Pontevedra, é a porta de entrada do Camiño Portugués en España. Limita coa poboación portuguesa de Valença do Minho.
1️⃣ En tren a Guillarei
A opción máis rápida é viaxar en tren até Guillarei, pobo do municipio de Tui e distante só 5 quilómetros deste. Desde Guillarei pódese ir a Tui en autobús ou en taxi. Hai un taxi de Tui que se atopa dispoñible as 24 horas e pódese tomar na estación de Guillarei. Contactar antes con Ignacio no 619 263 227.
Desde Madrid a Guillarei
- Todos os días: Intercity ás 11:40 e chegada ás 21:52 (Pasa entre outras localidades por Ávila, Valladolid, Palencia, León, Astorga, Ponferrada e Ourense). Alvia ás 15:00 con chegada ás 20:59 (Pasa entre outras por Segovia, Medina del Campo, Zamora e Ourense). Tren Hotel ás 22:30 e chegada ás 06:50 (Por Ávila, Zamora e Ourense).
Desde Barcelona a Guillarei
- Todos os días: Tren Hotel ás 20:20 con chegada ás 10:37 (Pasa entre outras localidades por Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada e Ourense).
Desde Valencia, Sevilla e resto de capitais non descritas
Pódese acceder con transbordo en Madrid ou Barcelona. Toda a información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.
2️⃣ A Vigo en autobus, avión ou en tren
Outra opción moi utilizada é desprazarse até Vigo, e desde Vigo a Tui en autobús coa empresa AISA Automóbiles de Tuy S.L.
Como chegar a Vigo
En autobús a Vigo
- Desde Madrid:
- Grupo Avanza, www.avanzabus.com. Teléfono: 902 02 00 52.
- Alsa (Desde a T4 de Barajas), 902 42 22 42 , www.alsa.es
- Desde Barcelona:
- Vibasa www.vibasa.com. Teléfono: 902 10 13 63.
- Desde Bilbao:
- Vibasa www.vibasa.com. Teléfono: 902 10 13 63.
- Alsa: www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42.
- Desde Sevilla:
- Alsa: www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42.
- Desde Valencia: (Valencia-Madrid / Madrid Vigo)
- Grupo Avanza, www.avanzabus.com. Teléfono: 902 02 00 52.
En avión a Vigo
- O aeroporto de Vigo-Peinador atópase a 9 quilómetros do centro de Vigo, entre os municipios de Vigo, Redondela e Mos.
Pódese contactar no 986 26 82 00, 902 40 47 04 e no (+34) 91 321 10 00.
Desde o mesmo aeroporto pódese chegar ao centro de Vigo cos autobuses de Vitrasa. Teléfono: 986 29 16 00 , www.vitrasa.es
- Hai voos directos desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia e París
En tren a Vigo
- Desde Madrid a Vigo
- Diario: Talgo ás 14:30 (Pasa entre outras localidades polas capitais de Segovia, Zamora e Ourense). Alvia ás 15:00 (Segovia, Zamora Ourense). Tren Hotel ás 22:30 (Por Ávila, Zamora e Ourense).
- Desde Barcelona a Vigo
- Todos os días: Alvia ás 9:30 (Pasa entre outras localidades polas capitais de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, León e Ourense) e Tren Hotel ás 20:20 (Para por Logroño en lugar de Pamplona e Vitoria).
- Desde Valencia, Sevilla e resto de capitais non descritas con transbordo en Madrid ou Barcelona. Toda a información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.
De Vigo a Tui
En autobús desde Vigo a Tui
AISA Automóbiles de Tuy S.L. Teléfono: 986 61 02 55.
Atenden de 9 a 13 e de 16 a 20 horas os días laborables. Tamén teñen un excelente servizo automatizado de información.
- Luns a Venres laborables: Ás 7:30 e cada media hora entre as 8:30 e as 20:30, excepto ás 17.00 e ás 20:00 horas.
- Sábados laborables: Cada hora entre as 8:30 e as 13:30 e tamén ás 15, ás 17:30 horas e 20:30.
- Domingos e festivos: Ás 10:00, 12:00, 18:00 e 21 horas
- O prezo do billete até Tui é de 3,15 euros
Tamén se pode ir de Vigo a Tui en tren
Hai dúas frecuencias diarias ás 7:46 e 19:37 horas. O billete custa 3,90 euros. www.renfe.es, Teléfono: 902 320 320.