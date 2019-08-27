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Chegar a Granxa de Moreruela
O traxecto de Granxa de Moreruela a Santiago de Compostela pódese chegar en 13 días e constitúe un itinerario en si mesmo. Granxa de Moreruela é ademais, punto de partida do Camiño Sanabrés e a poboación onde conecta a Vía da Prata.
A Granxa da Moreruela, ao pé da N-630, só se pode acceder en coche e en autobús . Os mellores accesos son Benavente, polo norte, e Zamora, polo sur.
🚍 Saída desde a Estación de Autobuses de Benavente
Avenida Xeral Primo de Rivera, s/n. Teléfono: 980 63 27 11
Autocares Vivas
Teléfono: 980 51 66 23 www.autocaresvivas.es. Mail: [email protected]
Horarios:
- Luns a Venres: 08:00, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00, 15:00, 18:15 e 19:30.
- Sábados: 09:00, 11:15, 15:00 e 18:15.
- Domingos e festivos: 09:00, 11:15, 16:30 e 19:30.
🚍 Saída desde a Estación de Autobuses de Zamora
Avenida Alfonso Peña, s/n. Teléfono: 980 52 12 81
Autocares Castaño e Fillos
Rúa Benavente, 2 Baixo. Zamora. Teléfono: 636 144 224. www.castanoehijos.com.
É necesario chamar ao teléfono móbil para facer a reserva.
Horarios:
- De luns a venres: 8:30h, 14:00h, 18:00h
- Sábados: 14:00h
- Domingo: Non hai servizo