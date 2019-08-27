Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Irteeretara nola iritsi

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Granja de Moreruelara iritsi

Granja de Moreruelatik Santiago de Compostelarako ibilbidea 13 egunetan irits daiteke, eta ibilbidea bera da. Granja de Moreruela, gainera, Camino Sanabrésen abiapuntua eta Vía de la Plata lotzen duen herria da.

Granja de la Moreruelara, N-630 errepidearen oinean, autoz eta autobusez bakarrik joan daiteke. Sarbide onenak Benavente (iparraldean) eta Zamora (hegoaldean) dira.

Irteera Benavente autobus-geltokitik

Primo de Rivera etorbide nagusia, zk.g. Telefonoa: 980 63 27 11

Autobus biziak

Telefonoa: 980 51 66 23 www.autocaresvivas.es Emaila: [email protected]

Ordutegiak:

  • Astelehenetik ostiralera: 08:00, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00, 15:00, 18:15 eta 19:30.
  • Larunbatetan: 09:00, 11:15, 15:00 eta 18:15.
  • Igande eta jaiegunetan: 09:00, 11:15, 16:30 eta 19:30.

 

Irteera Zamorako autobus geltokitik

Alfonso Peña etorbidea, zk.g. Telefonoa: 980 52 12 81

Autocares Castaño eta Hijos

Benavente kalea, 2 behea. Zamora. Telefonoa: 636 144 224. www.castanoehijos.com

Telefono mugikorrera deitu behar da erreserba egiteko.

Ordutegiak:

  • Astelehenetik ostiralera: 8:30ean, 14:00etan, 18:00etan
  • Larunbatetan: 14:00etan
  • Igandea: Ez dago zerbitzurik
Gehitu orria nire hautaketari