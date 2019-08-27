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Granja de Moreruelara iritsi
Granja de Moreruelatik Santiago de Compostelarako ibilbidea 13 egunetan irits daiteke, eta ibilbidea bera da. Granja de Moreruela, gainera, Camino Sanabrésen abiapuntua eta Vía de la Plata lotzen duen herria da.
Granja de la Moreruelara, N-630 errepidearen oinean, autoz eta autobusez bakarrik joan daiteke. Sarbide onenak Benavente (iparraldean) eta Zamora (hegoaldean) dira.
Irteera Benavente autobus-geltokitik
Primo de Rivera etorbide nagusia, zk.g. Telefonoa: 980 63 27 11
Autobus biziak
Telefonoa: 980 51 66 23 www.autocaresvivas.es Emaila: [email protected]
Ordutegiak:
- Astelehenetik ostiralera: 08:00, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00, 15:00, 18:15 eta 19:30.
- Larunbatetan: 09:00, 11:15, 15:00 eta 18:15.
- Igande eta jaiegunetan: 09:00, 11:15, 16:30 eta 19:30.
Irteera Zamorako autobus geltokitik
Alfonso Peña etorbidea, zk.g. Telefonoa: 980 52 12 81
Autocares Castaño eta Hijos
Benavente kalea, 2 behea. Zamora. Telefonoa: 636 144 224. www.castanoehijos.com
Telefono mugikorrera deitu behar da erreserba egiteko.
Ordutegiak:
- Astelehenetik ostiralera: 8:30ean, 14:00etan, 18:00etan
- Larunbatetan: 14:00etan
- Igandea: Ez dago zerbitzurik