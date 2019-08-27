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Arribar a Granja de Moreruela
El trajecte de Granja de Moreruela a Santiago de Compostel·la es pot arribar en 13 dies i constitueix un itinerari en si mateix. Granja de Moreruela és a més, punt de partida del Camí Sanabrés i la població on connecta la Via de la Plata.
A Granja de la Moreruela, al peu de la N-630, només es pot accedir amb cotxe i amb autobús . Els millors accessos són Benavente, pel nord, i Zamora, pel sud.
🚍 Sortida des de l'Estació d'Autobusos de Benavente
Avinguda General Primo de Rivera, s/n. Telèfon: 980 63 27 11
Autocars Vivas
Teléfono: 980 51 66 23 www.autocaresvivas.es. Mail: [email protected]
Horaris:
- Dilluns a Divendres: 08.00, 09.00, 10.00, 11.15, 13.00, 15.00, 18.15 i 19.30.
- Dissabtes: 09.00, 11.15, 15.00 i 18.15.
- Diumenges i festius: 09.00, 11.15, 16.30 i 19.30.
🚍 Sortida des de l'Estació d'Autobusos de Zamora
Avinguda Alfonso Peña, s/n. Telèfon: 980 52 12 81
Autocars Castany i Fills
Carrer Benavente, 2 Baix. Zamora. Telèfon: 636 144 224. www.castanoehijos.com.
És necessari trucar al telèfon mòbil per a fer la reserva.
Horaris:
- De dilluns a divendres: 8:30h, 14:00h, 18:00h
- Dissabtes: 14:00h
- Domingo: No hi ha servei