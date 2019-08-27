Llegar a Granja de Moreruela

El trayecto de Granja de Moreruela a Santiago de Compostela se puede llegar en 13 días y constituye un itinerario en sí mismo. Granja de Moreruela es además, punto de partida del Camino Sanabrés y la población donde conecta la Vía de la Plata.

A Granja de la Moreruela, al pie de la N-630, sólo se puede acceder en coche y en autobús. Los mejores accesos son Benavente, por el norte, y Zamora, por el sur.