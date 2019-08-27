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Cómo llegar a las salidas

Llegar a Granja de Moreruela

El trayecto de Granja de Moreruela a Santiago de Compostela se puede llegar en 13 días y constituye un itinerario en sí mismo. Granja de Moreruela es además, punto de partida del Camino Sanabrés y la población donde conecta la Vía de la Plata.

A Granja de la Moreruela, al pie de la N-630, sólo se puede acceder en coche y en autobús. Los mejores accesos son Benavente, por el norte, y Zamora, por el sur.

🚍 Salida desde la Estación de Autobuses de Benavente

Avenida General Primo de Rivera, s/n. Teléfono: 980 63 27 11

Autocares Vivas

Teléfono: 980 51 66 23 www.autocaresvivas.es. Mail: [email protected]

Horarios:

  • Lunes a Viernes: 08:00, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00, 15:00, 18:15 y 19:30.
  • Sábados: 09:00, 11:15, 15:00 y 18:15.
  • Domingos y festivos: 09:00, 11:15, 16:30 y 19:30.

 

🚍 Salida desde la Estación de Autobuses de Zamora

Avenida Alfonso Peña, s/n. Teléfono: 980 52 12 81

Autocares Castaño e Hijos

Calle Benavente, 2 Bajo. Zamora. Teléfono: 636 144 224. www.castanoehijos.com.

Es necesario llamar al teléfono móvil para hacer la reserva.

Horarios:

  • De lunes a viernes: 8:30h, 14:00h, 18:00h
  • Sábados: 14:00h
  • Domingo: No hay servicio
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