Cómo llegar a las salidas
Autocares Castaño e Hijos
Llegar a Granja de Moreruela
El trayecto de Granja de Moreruela a Santiago de Compostela se puede llegar en 13 días y constituye un itinerario en sí mismo. Granja de Moreruela es además, punto de partida del Camino Sanabrés y la población donde conecta la Vía de la Plata.
A Granja de la Moreruela, al pie de la N-630, sólo se puede acceder en coche y en autobús. Los mejores accesos son Benavente, por el norte, y Zamora, por el sur.
🚍 Salida desde la Estación de Autobuses de Benavente
Avenida General Primo de Rivera, s/n. Teléfono: 980 63 27 11
Autocares Vivas
Teléfono: 980 51 66 23 www.autocaresvivas.es. Mail: [email protected]
Horarios:
- Lunes a Viernes: 08:00, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00, 15:00, 18:15 y 19:30.
- Sábados: 09:00, 11:15, 15:00 y 18:15.
- Domingos y festivos: 09:00, 11:15, 16:30 y 19:30.
🚍 Salida desde la Estación de Autobuses de Zamora
Avenida Alfonso Peña, s/n. Teléfono: 980 52 12 81
Autocares Castaño e Hijos
Calle Benavente, 2 Bajo. Zamora. Teléfono: 636 144 224. www.castanoehijos.com.
Es necesario llamar al teléfono móvil para hacer la reserva.
Horarios:
- De lunes a viernes: 8:30h, 14:00h, 18:00h
- Sábados: 14:00h
- Domingo: No hay servicio