La Historia del Camino Sanabrés

Entre los años 812 y 814, en los albores de la Reconquista, en un castro cercano a la ciudad episcopal de Iria Flavia, un ermitaño llamado Pelayo vio durante la noche unas luces ardientes y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste verificó los hechos y descubrió en aquel paraje los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor, que aparentemente habían sido trasladados hasta allí tras su martirio, allá por el año 44 de nuestra era. Este hallazgo fue la chispa que generó el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas. Ahora bien, dado que las vías de comunicación terrestres de aquellos siglos nada tenían que ver con las actuales y que cada peregrino no tenía más opciones que comenzar el viaje a pie desde su propio hogar, ¿cuáles son las causas que motivaron el auge de algunos itinerarios y el detrimento o la no aparición de muchos otros?

El origen de este Camino, llamémosle Sanabrés o Mozárabe, como itinerario viable hacia la tumba del Apóstol va de la mano de la Vía de la Plata, que ascendía desde el sur de España, y de toda una serie de pequeñas romerías o peregrinaciones hacia una tupida red de monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora, concretamente en el mismo punto de origen y trazado por donde hoy discurre el Camino. Juan Carlos de la Mata Guerra, en su parte correspondiente al libro Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora, expresa así esta teoría: "todo indica que la consideración de peregrino en tiempos medievales no se reducía al devoto jacobeo o al romero, sino que en el sentido amplio del término era muy abierta. Se consideraba peregrino a todo aquel que para honrar a los santos deambulaba por los caminos atraído por santuarios locales y el culto a las reliquias de los santos que se veneraban en ellos".

A escasos cuatro kilómetros de la calzada romana a la altura de Granja de Moreruela está ubicado el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Es el más antiguo de España y fue conocido hasta el año 1163 como Santiago de Moreruela. En sus restos aún se pueden admirar la puerta y fuente del peregrino. En Tábara, a 25 kilómetros de Moreruela, existía antes de 1137 el monasterio mozárabe de San Salvador. Lo mismo ocurre en Santa Marta de Tera, población que surgió de la mano de la abadía de Santa Marta de Riba de Tera. También en Rionegro del Puente, donde a los pies del santuario de la Virgen de la Carballeda se fundó la Cofradía de los Falifos, hermandad aún vigente, propietaria del actual albergue de peregrinos de la localidad y dedicada a "la compostura de los malos caminos, para la comodidad de los pobres peregrinos que pasan a Compostela a visitar el templo del Apóstol Santiago". La Cofradía fue aprobada por Clemente VI (1342-1352), y confirmada por Eugenio IV (1431-1447) y Paulo III (1534 y 1549). En San Martín de Castañeda, población situada sobre el lago de Sanabria, aunque alejada del itinerario actual, se levantó en el siglo X el monasterio de Santa María. Ya en Galicia, junto a la Colegiata de Santa María la Real de Xunqueria de Ambía había un hospital de peregrinos, conocido gracias a unos documentos de 1520. También hay constancia de hospitales de peregrinos en Verín, Monterrei, Allariz y Orense. No hay duda de que existió un itinerario trazado entre todos estos centros religiosos y que, gracias a las innumerables muestras de hospitalidad que fueron encontrando los devotos, este mismo camino que utilizaba vías naturales de comunicación se convirtió en otro itinerario más hacia Santiago.

El Santiago peregrino de Santa Marta de Tera, símbolo del Camino Sanabrés

La figura más antigua conocida de Santiago con indumentaria de peregrino, del siglo XII, y situada en una portada de la iglesia de Santa Marta, es una talla sobrecogedora por su belleza, sobriedad y misterio. Por méritos propios se ha convertido en el símbolo del Camino de Santiago Sanabrés o Mozárabe y aún hoy sigue siendo el su mejor reclamo. Lleva un zurrón decorado con una concha y un cayado en la mano derecha pero su principal fuerza reside en su mano izquierda, que exhibe la palma a modo de saludo. En el año 1993, con motivo de la conmemoración del año jubilar, se acuñaron monedas de cinco pesetas con la imagen de este apóstol en el anverso.

Referencias documentales

El Camino Sanabrés como itinerario, ya no jacobeo, sino simplemente de comunicación entre reinos y provincias fue seguido por Alfonso IX en la primavera de 1225. Salió el 3 de mayo desde Santiago, llegando el 15 de ese mes a Orense y el 24 a Puebla de Sanabria. Siglos más tarde, en el año 1506, Felipe El Hermoso se reunió con Fernando El Católico en Remesal, tras viajar desde Santiago y bajar hasta Orense y Puebla de Sanabria. Aunque algo cercando en el tiempo, teniendo en cuenta que la tumba del apóstol se descubrió en el siglo IX, el primer documento importante referente a un peregrino que utilizó el Camino Sanabrés o Mozárabe se remonta a 1612. En ese año Bernardo de Aldrete, humanista y lingüista, inició la peregrinación en Cordoba y, tras llegar a Zamora, fue hacia Puebla de Sanabria a través de las comarcas de Alba y Aliste. En uno de sus textos, traducido al castellano actual, dice así:

"Cuando llegamos al lugar de Requejo, primero de Galicia, no habiendo nevado antes comenzó a nevar copiosamente, fuimos aprisa hasta Lubián, subiendo al puerto del Padornelo y fuimos con gran prisa y trabajo por la ventisca y nieve que iba cubriendo el camino. Nos ayudó la guía y también las carretas y arrieros que iban pasando el puerto, y con esta tormenta lo pasamos y llegamos al Padornelo, que es buen lugar, y subimos el otro puerto de la Canda de la misma suerte, con gran nieve y no menos viento"

Este manuscrito se encuentra en el Archivo de la Catedral de Granada. También existen referencias documentales del viaje del canónigo sevillano Diego Alejando de Gálvez a mediados del XVIII. Fue de Santiago hasta Pontevedra, luego a Orense y bajó hasta Castilla por Guamil, Laza, Alberguería, Soutoverde, Pereiro y A Canda.

Cañadas Reales e itinerarios de Postas

El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores, comúnmente llamado La Mesta, fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio. Una de sus funciones era tratar de solucionar los conflictos entre agricultores y ganaderos y para ello se establecieron unos itinerarios concretos que vinieron a llamarse cañadas. Por ellas se conducía al ganado entre los pastos de verano y de invierno y, además de ser seguros, evitaban que los animales pudieran arrasar zonas de cultivo. Los trazados más largos e importantes se denominaban Cañadas Reales y su anchura era de 75 metros. A estas vías troncales se unían multitud de cordeles de 37 metros de anchura y veredas de 21 metros. Al igual que la Cañada Real de la Vizana, que aprovechaba gran parte de la Vía de la Plata, el cordel del Tera utilizaba un trazado ya existente que seguían, entre otros, los peregrinos que se dirigían a Santiago. El cordel iba desde Benavente hacia Rionegro del Puente, Mombuey, Venta de Cernadilla, Venta de la Escoba, Asturianos, Palacios de Sanabria, Remesal, llegando hasta las montañas más allá de Puebla de Sanabria. También existió un camino conocido como la Brea, que desde Puebla iba hacia Orense por Allariz.

Los itinerarios de postas eran las vías utilizadas por los correos para la transmisión de noticias y constituían un excelente medio para viajar. En ellos se crean las Casas de Postas, algo así como las mansios en las vías romanas que, situadas a una distancia regular, servían para descanso de los emisarios. Por los mapas de aquella época se tiene constancia de que hacia 1789 ya había una vía directa entre La Puebla de Sanabria, A Gudiña, Orense y Santiago.

Camino de Castilla o Vereda de los gallegos

Por esta denominación se conoce al camino utilizado por los segadores gallegos al comienzo del verano para ir a trabajar a Castilla y que les servía también de vuelta para retornar a sus casas a finales del verano. No hay duda de que iban por la misma senda que seguían otros muchos, entre ellos los peregrinos. Bajaban a los campos castellanos por Alberguería, Cercedelo, Campobecerros, A Gudiña, O Cañizo, A Canda, Lubián, Padornelo y Puebla de Sanabria. A la vuelta ofrendaban sus hoces en el Santuario de la Tuiza, justo antes de afrontar la subida a la portilla de A Canda y entrar en Galicia.

El itinerario:

El Camino Sanabrés puede constituir por sí solo una alternativa a otros Caminos de Santiago. Entre Granja de Moreruela y Santiago de Compostela hay 367 kilómetros por Laza, la alternativa más corta tras A Gudiña y la que sigue actualmente la Guía de Consumer Eroski. En la realidad, el Camino Sanabrés o Mozárabe constituye una continuación de la Vía de la Plata. Al llegar a la localidad zamorana de Granja de Moreruela, los peregrinos que vienen desde Sevilla o Mérida siguiendo el itinerario de la antigua vía romana, tienen dos alternativas para continuar a Santiago. La primera es continuar por la Vía de la Plata hasta Astorga y enlazar con el Camino Francés en dirección a Santiago. La segunda opción, seguida por casi todos los caminantes, es dejar la Vía de la plata y desviarse por el Camino Sanabrés hacia la provincia de Ourense, a través de las localidades de Tábara, Santa Marta de Tera, Rionegro del Puente y Puebla de Sanabria. Una vez en Galicia se continúa por las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. A simple vista esta alternativa parece suponer la opción más corta, pero no es así. Desde Sevilla a Santiago, por la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés, hay 980 kilómetros. En cambio, por la Vía de la Plata y el Camino Francés son 963 kilómetros.

La señalización:

Es buena y no hay apenas puntos negros. En Zamora está señalizado con flechas amarillas, labor realizada por los Amigos del Camino de Santiago de esta provincia, y con distintas tablillas y mojones colocados fundamentalmente por los ayuntamientos. En Galicia, además de flechas, está el clásico mojón jacobeo con indicador de distancia. El trayecto por la provincia de Orense también está decorado por las originales esculturas de Nicanor Carballo, que sirven de gran ayuda al peregrino.

Los albergues:

Más de una veintena de albergues en 367 kilómetros. Exactamente sale una media de un albergue cada 16 kilómetros. Los de Galicia son mejores pero en cambio están situados a una distancia mayor. Por ejemplo, entre A Gudiña y Laza hay que recorrer más de 34 kilómetros entre albergue y albergue y en otras muchas etapas gallegas se supera la cifra media de 16 kilómetros.

Bibliografía:

Rionegro del Puente en el Camino de Santiago, escrito y editado por Eusebio Rodríguez Carrión en junio de 1994.

Las vías de comunicación en el noroeste ibérico, Benavente, encrucijada de Caminos, escrito por varios autores y editado en 2004 por el Centro de

Estudios Benaventanos Ledo del Pozo.

Cronistas y viajeros por el norte de Zamora, de José Ignacio Martín Benito y editado en el año 2004 por el Centro de Estudios Benaventanos

Ledo del Pozo.

Los Caminos de Santiago en el norte de Zamora, escrito por varios autores y editado en 2006 por el Centro de Estudios Benaventanos

Ledo del Pozo.