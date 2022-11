La Història del Camí Sanabrés

Entre els anys 812 i 814, en les albors de la Reconquesta, en un castre pròxim a la ciutat episcopal d'Iria Flavia, un ermità anomenat Pelayo va veure durant la nit unes llums ardents i li ho va comunicar al bisbe Teodomiro. Aquest va verificar els fets i va descobrir en aquell paratge les restes mortals de l'Apòstol Santiago el Major, que aparentment havien estat traslladats fins allí després del seu martiri, allà per l'any 44 de la nostra era. Aquesta troballa va ser l'espurna que va generar el fenomen de les peregrinacions jacobeas. Ara bé, atès que les vies de comunicació terrestres d'aquells segles res tenien a veure amb les actuals i que cada pelegrí no tenia més opcions que començar el viatge a peu des de la seva pròpia llar, quines són les causes que van motivar l'auge d'alguns itineraris i el detriment o la no aparició de molts altres?

L'origen d'aquest Camí, cridem-li Sanabrés o Mossàrab, com a itinerari viable cap a la tomba de l'Apòstol va de la mà de la Via de la Plata, que ascendia des del sud d'Espanya, i de tota una sèrie de petits romiatges o peregrinacions cap a una espessa xarxa de monestirs sorgits sobre la base de la repoblació mossàrab i situats a la província de Zamora, concretament en el mateix punt d'origen i traçat per on avui discorre el Camí. Juan Carlos de la Mata Guerra, en la seva part corresponent al llibre Els Camins de Santiago al Nord de Zamora, expressa així aquesta teoria: "tot indica que la consideració de pelegrí en temps medievals no es reduïa al devot jacobeo o al romaní, sinó que en el sentit ampli del terme era molt oberta. Es considerava pelegrí a tot aquell que per a honrar als sants deambulava pels camins atret per santuaris locals i el culte a les relíquies dels sants que es veneraven en ells".

A escassos quatre quilòmetres de la calçada romana a l'altura de Granja de Moreruela està situat el monestir cistercenc de Santa María de Moreruela. És el més antic d'Espanya i va ser conegut fins a l'any 1163 com Santiago de Moreruela. En les seves restes encara es poden admirar la porta i font del pelegrí. En Tábara, a 25 quilòmetres de Moreruela, existia abans de 1137 el monestir mossàrab de San Salvador. El mateix ocorre en Santa Marta de Tera, població que va sorgir de la mà de l'abadia de Santa Marta de Riba de Tera. També en Rionegro del Pont, on als peus del santuari de la Verge de la Carballeda es va fundar la Confraria dels Falifos, germanor encara vigent, propietària de l'actual alberg de pelegrins de la localitat i dedicada a "el componiment dels mals camins, per a la comoditat dels pobres pelegrins que passen a Compostela a visitar el temple de l'Apòstol Santiago". La Confraria va ser aprovada per Climent VI (1342-1352), i confirmada per Eugenio IV (1431-1447) i Paulo III (1534 i 1549). En Sant Martí de Castañeda, població situada sobre el llac de Sanabria, encara que allunyada de l'itinerari actual, es va aixecar en el segle X el monestir de Santa María. Ja a Galícia, al costat de la Col·legiata de Santa María la Real de Xunqueria d'Ambía hi havia un hospital de pelegrins, conegut gràcies a uns documents de 1520. També hi ha constància d'hospitals de pelegrins en Verín, Monterrei, Allariz i Orense. No hi ha dubte que va existir un itinerari traçat entre tots aquests centres religiosos i que, gràcies a les innombrables mostres d'hospitalitat que van anar trobant els devots, aquest mateix camí que utilitzava vies naturals de comunicació es va convertir en un altre itinerari més cap a Santiago.

El Santiago pelegrí de Santa Marta de Tera, símbol del Camí Sanabrés

La figura més antiga coneguda de Santiago amb indumentària de pelegrí, del segle XII, i situada en una portada de l'església de Santa Marta, és una talla colpidora per la seva bellesa, sobrietat i misteri. Per mèrits propis s'ha convertit en el símbol del Camí de Santiago Sanabrés o Mossàrab i encara avui continua sent l'el seu millor reclam. Porta un sarró decorat amb una petxina i un gaiato a la mà dreta però la seva principal força resideix a la seva mà esquerra, que exhibeix la palma a manera de salutació. L'any 1993, amb motiu de la commemoració de l'any jubilar, es van encunyar monedes de cinc pessetes amb la imatge d'aquest apòstol en l'anvers.

Referències documentals

El Camí Sanabrés com a itinerari, ja no jacobeo, sinó simplement de comunicació entre regnes i províncies va ser seguit per Alfons IX en la primavera de 1225. Va sortir el 3 de maig des de Santiago, arribant el 15 d'aquest mes a Orense i el 24 a Pobla de Sanabria. Segles més tard, l'any 1506, Felip El Bell es va reunir amb Fernando El Catòlic en Remesal, després de viatjar des de Santiago i baixar fins a Orense i Pobla de Sanabria. Encara que alguna cosa voltant en el temps, tenint en compte que la tomba de l'apòstol es va descobrir en el segle IX, el primer document important referent a un pelegrí que va utilitzar el Camí Sanabrés o Mossàrab es remunta a 1612. En aquest any Bernardo d'Aldrete, humanista i lingüista, va iniciar la peregrinació en Cordoba i, després d'arribar a Zamora, va anar cap a Pobla de Sanabria a través de les comarques d'Alba i Allisti. En un dels seus textos, traduït al castellà actual, diu així:

"Quan arribem al lloc de Requejo, primer de Galícia, no havent nevat abans va començar a nevar copiosament, vam anar de pressa fins a Lubián, pujant al port del Padornelo i vam anar amb gran pressa i treball pel torb i neu que anava cobrint el camí. Ens va ajudar la guia i també les carretes i traginers que anaven passant el port, i amb aquesta tempesta el passem i arribem al Padornelo, que és bon lloc, i pugem l'altre port de la Tanca amb clau de la mateixa sort, amb gran neu i no menys vent"

Aquest manuscrit es troba en l'Arxiu de la Catedral de Granada. També existeixen referències documentals del viatge del canonge sevillà Diego Alejando de Gálvez a mitjan XVIII. Va ser de Santiago fins a Pontevedra, després a Orense i va baixar fins a Castella per Guamil, Laza, Alberguería, Soutoverde, Pereiro i A Canda.

Canyades Reals i itineraris de Postes

L'Honrat Consell de la Mesta de Pastors, comunament dit La Mesta, va ser creat en 1273 per Alfons X el Savi. Una de les seves funcions era tractar de solucionar els conflictes entre agricultors i ramaders i per a això es van establir uns itineraris concrets que van venir a dir-se canyades. Per elles es conduïa al bestiar entre les pastures d'estiu i d'hivern i, a més de ser segurs, evitaven que els animals poguessin arrasar zones de cultiu. Els traçats més llargs i importants es denominaven Canyades Reals i la seva amplària era de 75 metres. A aquestes vies troncals s'unien multitud de cordills de 37 metres d'amplària i corriols de 21 metres. Igual que la Canyada Real de la Vizana, que aprofitava gran part de la Via de la Plata, el cordill del Tera utilitzava un traçat ja existent que seguien, entre altres, els pelegrins que es dirigien a Santiago. El cordill anava des de Benavente cap a Rionegro del Pont, Mombuey, Venda de Cernadilla, Venda de l'Escombra, Asturians, Palacios de Sanabria, Remesal, arribant fins a les muntanyes més enllà de Pobla de Sanabria. També va existir un camí conegut com la Brea, que des de Pobla anava cap a Orense per Allariz.

Els itineraris de postes eren les vies utilitzades pels correus per a la transmissió de notícies i constituïen un excel·lent mitjà per a viatjar. En ells es creen les Cases de Postes, alguna cosa així com les mansios en les vies romanes que, situades a una distància regular, servien per a descans dels emissaris. Pels mapes d'aquella època es té constància que cap a 1789 ja hi havia una via directa entre La Pobla de Sanabria, A Gudiña, Orense i Santiago.

Camí de Castella o Corriol dels gallecs

Per aquesta denominació es coneix al camí utilitzat pels segadors gallecs al començament de l'estiu per a anar a treballar a Castella i que els servia també de tornada per a retornar a les seves cases a la fi de l'estiu. No hi ha dubte que anaven per la mateixa senda que seguien molts altres, entre ells els pelegrins. Baixaven als camps castellans per Alberguería, Cercedelo, Campobecerros, A Gudiña, O Cañizo, A Canda, Lubián, Padornelo i Pobla de Sanabria. A la volta ofrenaven les seves falçs en el Santuari de la Tuiza, just abans d'afrontar la pujada a la portilla de Canda i entrar a Galícia.

L'itinerari:

El Camí Sanabrés pot constituir per si només una alternativa a altres Camins de Santiago. Entre Granja de Moreruela i Santiago de Compostel·la hi ha 367 quilòmetres per Laza, l'alternativa més curta després de Gudiña i la que segueix actualment la Guia de Consumer Eroski. En la realitat, el Camí Sanabrés o Mossàrab constitueix una continuació de la Via de la Plata. En arribar a la localitat zamorana de Granja de Moreruela, els pelegrins que venen des de Sevilla o Mèrida seguint l'itinerari de l'antiga via romana, tenen dues alternatives per a continuar a Santiago. La primera és continuar per la Via de la Plata fins a Astorga i enllaçar amb el Camí Francès en direcció a Santiago. La segona opció, seguida per gairebé tots els caminantes, és deixar la Via de la plata i desviar-se pel Camí Sanabrés cap a la província d'Orense, a través de les localitats de Tábara, Santa Marta de Tera, Rionegro del Pont i Pobla de Sanabria. Una vegada a Galícia es continua per les províncies d'Orense, Pontevedra i la Corunya. A simple vista aquesta alternativa sembla suposar l'opció més curta, però no és així. Des de Sevilla a Santiago, per la Via de la Plata i el Camí Sanabrés, hi ha 980 quilòmetres. En canvi, per la Via de la Plata i el Camí Francès són 963 quilòmetres.

La senyalització:

És bona i no hi ha a penes punts negres. A Zamora està senyalitzat amb fletxes grogues, labor realitzada pels Amics del Camí de Santiago d'aquesta província, i amb diferents tablillas i fites col·locades fonamentalment pels ajuntaments. A Galícia, a més de fletxes, està la clàssica fita jacobeo amb indicador de distància. El trajecte per la província d'Orense també està decorat per les originals escultures de Nicanor Carballo, que serveixen de gran ajuda al pelegrí.

Els albergs:

Més d'una vintena d'albergs en 367 quilòmetres. Exactament surt una mitjana d'un alberg cada 16 quilòmetres. Els de Galícia són millors però en canvi estan situats a una distància major. Per exemple, entri A Gudiña i Laza cal recórrer més de 34 quilòmetres entre alberg i alberg i en moltes altres etapes gallegues se supera la xifra mitjana de 16 quilòmetres.

Bibliografia:

Rionegro del Pont en el camí de Sant Jaume, escrit i editat per Eusebio Rodríguez Carrión al juny de 1994.

Les vies de comunicació en el nord-oest ibèric, Benavente, cruïlla de Camins, escrit per diversos autors i editat en 2004 pel Centre d'Estudis

Benaventanos Ledo del Pou.

Cronistes i viatgers pel nord de Zamora, de José Ignacio Martín Benito i editat l'any 2004 pel Centre d'Estudis Benaventanos

Ledo del Pou.

Els Camins de Santiago en el nord de Zamora, escrit per diversos autors i editat en 2006 pel Centre d'Estudis Benaventanos

Ledo del Pou.