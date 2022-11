L'Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán va començar l'any 2000 a recuperar aquest itinerari jacobeo que conflueix amb el Camí Francès a les portes de Pamplona.

Un itinerari ben documentat

El Camí de Peregrinació Jacobea: Baiona-Urdax-Velate-Pamplona, publicat en 1964 pel Pare Germán de Pamplona, ha estat la brúixola que ha guiat a l'Associació en les labors de recuperació i posada en valor d'aquest itinerari jacobeo, treballant des de la seva fundació en sintonia amb l'Associació francesa dels Pirineus Atlàntics. Les referències al Camí de Santiago Baztanés són patents. El Pare Germán va afirmar en el seu treball de recerca, recolzat per documents de l'època, que ?la ruta Baiona-Velate-Pamplona va ser molt més transitada del que alguns opinen per vianants, pelegrins, mercaders, reis i exèrcits al llarg de l'Edat mitjana?. No en va utilitzaven la via principal que comunicava Baiona amb Pamplona. Una altra autora com María Teresa López de Guereño cita que ?la ubicació del monestir premonstratense de San Salvador d'Urdax no resulta casual perquè va ser la seva finalitat hospitalària i d'atenció als pelegrins la que el va originar?. També l'historiador José María Jimeno Jurío, en Els Camins de Santiago a través de Navarra, apunta que la vall de Baztán i la Ultzama també van ser itineraris de peregrinació cap a Santiago i Finisterre.

Gran feina de rehabilitació i senyalització

El Camí Baztanés recorre durant 32 quilòmetres el departament dels Pirineus Atlàntics, a la regió francesa d'Aquitània, visitant les localitats d'Ustaritz, Espelette (un quilòmetre fora de la ruta però amb alberg de pelegrins), Souraïde i Ainhoa. Posteriorment accedeix a Espanya pel barri de Dantxarinea i travessa Navarresa al llarg de 77 quilòmetres, recorrent els municipis d'Urdazubi/Urdax, la Vall de Baztán i part de la Ultzama, Lantz i les Valls d'Odieta, Olaibar i Ezkabarte. Al país gal l'Associació dels Pirineus Atlàntics d'Amics recorre a una senyalització més discreta encara que suficient. El hàndicap és que cal prestar més atenció al Camí per a no perdre's. Ja a Navarra, l'Associació en Urdax-Baztán, a més de senyalitzar amb les típiques fletxes grogues, ha comptat durant aquests anys amb la col·laboració desinteressada dels artesans Genaro Fagoaga i Cesáreo Soulé, que han tallat en pedra diferents motius jacobeos amb la finalitat de senyalitzar i adornar la ruta. També s'ha presenciat un gran encert a l'hora de traçar l'itinerari, que evita el trànsit per carreteres i recorda a un altre camí jacobeo com pot ser el Primitiu.

A aquestes tasques se sumen les més laborioses d'esbrossat i manteniment del Camí, recuperació de calçades antigues, restauració de ponts i ermites i altre patrimoni annex a la ruta.

Albergs

La xarxa d'albergs d'aquest camí és avui dia suficient per a poder fer-lo d'alberg a alberg, tenint un en cada final d'etapa. Encara que en temporada alta pot ser una mica escassa, a poc a poc es van obrint més albergs privats al ritme que el fa l'afluència de pelegrins a aquest espectacular camí. Només en el tram Frances hi ha set “albergs”, més tota l'oferta que hi ha en un poble tan turístic com pot ser Bayonne i altres set albergs més en tot el tram Navarro.

Com dèiem anteriorment suficient oferta per a “cridar” el pelegrí a transitar aquest camí, però ull a l'estiu que pot resultar escassa segons quin dia, per tant, es recomana cridar amb antelació per a no emportar-se sorpreses.