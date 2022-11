El Camí Primitiu és aquest idoni punt de partida per a descobrir la senda del primer Camí conegut, la que va prendre Alfons II el Cast, en el segle IX per a visitar la recentment descoberta tomba de l'Apòstol Santiago.

Abans de caminar... has de saber

Internar-se per les sendes d'un Camí de Santiago que no sigui el tradicional francès sempre crea dubtes al pelegrí, més si cap si s'és novell i mai s'ha realitzat cap. L'itinerari que parteix de Roncesvalles sempre ha estat i serà el més acaronat i el més còmode des del punt de vista de la infraestructura i serveis. No obstant això, potser hagi perdut gran part del seu encant degut a la rehabilitació del seu entorn i a la seva massificació, sobretot en els mesos estivals i anys jacobeos. Hi ha moltes més alternatives històriques per a arribar a Santiago que ens permetran admirar racons de l'orografia espanyola.

El Camí primitiu és aquest idoni punt de partida per a descobrir la senda del primer Camí conegut, la que va prendre Alfons II el Cast, en el segle IX per a visitar la recentment descoberta tomba de l'Apòstol Santiago. L'itinerari actual reprodueix fidelment a l'original, partint des d'Oviedo i travessant Astúries per tot els consells del seu occident: Els Reguerons, Grau, Salas, Tineo, Pola d'Allande i Grandas de Salime. A partir d'aquest últim els passos entren a Lugo pel Port del Grèvol i enllacen amb el Camí francès en Pal·las de Rei, on tan sols queden dues jornades per a arribar fins a la Plaça de l'Obradoiro.

El Principat d'Astúries ha invertit molts recursos en els últims anys per a condicionar la ruta primitiva. La senyalització és literalment perfecta i en cap moment assalten els dubtes sobre quin camí prendre. Les zones més boscoses i difícils del recorregut són perfectament transitables per uns camins que s'han netejat i que el pas del bestiar s'encarrega dia a dia de marcar. A més, evita gairebé sempre el monòton asfalt i li confereix un caràcter especial. Prova d'aquest esforç és el nombre de persones que opten per realitzar-lo i que any rere any van en augment. L'únic inconvenient per al pelegrí és el fang, que en els mesos hivernals i a començament de la primavera inunda parts del recorregut degut a la gran quantitat de precipitacions que sofreix Astúries. És el preu a pagar per les seves valls sempre verdes.