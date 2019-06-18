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Com sortir de Santiago
L'oficina de turisme de Santiago de Compostel·la es troba en la Rúa do Vilar, 63. En el mateix carrer i a escassa distància de l'Oficina del Pelegrí, on s'obté la compostela. El telèfon és el (+34) 981 555 129. El correu electrònic de l'oficina de turisme és [email protected]
Moure's des de Santiago de Compostel·la cap a qualsevol destí nacional o internacional és molt senzill gràcies a la varietat d'opcions de transport disponibles.
🚍 🚄 ✈️ Autobús, tren o avió
Pots sortir amb autobús des de l'Estació Central, situada en Rúa Clara Campoamor, s/n (Tel. 981 54 24 16, www.tussa.org), o viatjar amb tren des de l'Estació Santiago de Compostel·la en Rúa Hórreo, 75 A (Tel. 902 240 202, www.renfe.es), que ofereix múltiples serveis i connexions.
Si prefereixes viatjar amb avió , l'Aeroport Rosalía de Castro (abans conegut com Labacolla) connecta Santiago amb una àmplia varietat de destins nacionals i internacionals a través de companyies com Ibèria, Vueling, Ryanair o Lufthansa, entre altres (Aeroport Santiago-Rosalía de Castro | Aena). La línia 6A d'autobusos urbans connecta l'aeroport amb l'estació intermodal. El seu frencuencia és cada 20 o 30 minuts de les 7.00 a les 23.00.
Per a facilitar encara més la planificació de la teva sortida des de Santiago, també pots utilitzar eines en línia com Omio, que et permet comparar i reservar fàcilment bitllets de tren, autobús o avió, accedint en un sol lloc a horaris, preus, durada del trajecte i companyies operadores. Una opció pràctica i senzilla per a organitzar el teu viatge sense complicacions.
🚘 Amb cotxe de lloguer
Es pot tornar amb cotxe de lloguer i aprofitar els descomptes que ofereixen diferents plataformes com a Caiac, Centaure i Sitx.
🚲 Per a enviar la bicicleta de tornada a casa
Els pelegrins que arriben a Santiago de Compostel·la amb bici poden facturar la bicicleta i enviar-la de tornada a casa amb les següents empreses:
Correus
Es pot enviar la bicicleta de tornada a casa a través de Correus , només cal buscar l'oficina postal més pròxima i des d'allí l'enviarem de tornada.
A Santiago de Compostel·la hi ha una oficina a 2 minuts de la Catedral, en la Rúa do Franco, 4, i un punt d'atenció al pelegrí en la mateixa Oficina del Pelegrí del carrer Carretes on hauràs d'anar a recollir la teva Compostela. Si es finalitza el camí en Fisterra es pot enviar la bici de tornada des de l'Oficina que és al Carrer Coruña.
Enviaments internacionals:
Des de les oficines de Santiago de Compostel·la també pots enviar la bicicleta a altres països d'Europa. Es permet l'enviament als següents països: Àustria, Açores, França, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Grècia, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suïssa.
En enviaments internacionals és important comprovar que:
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- No s'inclou en l'enviament de cap article amb aire comprimit, ja que aquests elements tenen prohibida la seva circulació perquè suposen un perill per a la seguretat del transport internacional.
- I en el cas de bicicletes elèctriques, en els enviaments internacionals, no és possible introduir les bateries (considerades material perillós) en la caixa del Paq Bicicleta ni cap altre equipatge.
Bicigrino
Una altra opció és transportar la bicicleta a través de Bicigrino. També es transporten bicicletes des de Balears, Canàries, Portugal i destins internacionals. Ofereixen un bo de transport a través de la botiga virtual.