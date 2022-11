Com sortir de Santiago

L'oficina de turisme de Santiago de Compostel·la es troba en la Rúa do Vilar, 63. En el mateix carrer i a escassa distància de l'Oficina del Pelegrí, on s'obté la compostela. El telèfon és el (+34) 981 555 129. El correu electrònic de l'oficina de turisme és info@santiagoturismo.com 🚍 Amb autobús Estació Central d'Autobusos. Rúa Clara Campoamor, s/n. Telèfon: 981 54 24 16. www.tussa.org 🚄 Amb tren Estació de tren de Santiago de Compostel·la. Rúa Hórreo, 75 A. Telèfon: 902 240 202. Horari diari: 04.30 a 00.30 http://www.renfe.es Disposa d'aparcament, carros portaequipajes, lavabos, oficina d'objectes perduts, oficina d'Atenció al client Adif, pàrquing per a bicicletes. ✈️ Amb avió Aeroport de Santiago. Aeroport Rosalía de Castro, anteriorment conegut com Labacolla. Telèfon: 913 21 10 00 Aeroport internacional. Situat en els voltants de Santiago de Compostel·la (província de La Corunya). En aquest aeroport operen les següents companyies: Aer Lingus, Air Nostrum, Easyjet (EZY), Easyjet Switzerland (EZS), Edelweiss air AG, Ibèria, Ibèria Express, Lufthansa, Ryanair, Transavia i Vueling Airlines. Els destins són: Amsterdan, Alacant, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canària, París, Brussel·les, Bordeus, Dublín, Edimburg, Frankfurt, Bilbao, Basel, Ginebra, Zurich. http://www.aena.es Trajecte amb autobús de Santiago a l'aeroport La companyia Freire va deixar de prestar el servei que cobria el trajecte de Santiago de Compostel·la a l'aeroport Santiago-Rosalía de Castro al desembre de 2020. Des d'aquest moment, el servei el cobreix l'empresa d'autobusos urbana Tussa, mitjançant de la línia 6A que va començar a funcionar al setembre de 2021 entre l'Aeroport i la Intermodal (estacions de tren i autobusos). Preu: 1 euro Freqüència: cada 20 o 30 minuts entre les 7.00 i les 23.00.

🚘 Amb cotxe de lloguer

Es pot tornar amb cotxe de lloguer i aprofitar els descomptes que ofereixen diferents plataformes com a Caiac, Centaure i Sitx.

🚲 Per a enviar la bicicleta de tornada a casa Els pelegrins que arriben a Santiago de Compostel·la amb bici poden facturar la bicicleta i enviar-la de tornada a casa amb les següents empreses:

Correus

Es pot enviar la bicicleta de tornada a casa a través de Correus , només cal buscar l'oficina postal més pròxima i des d'allí l'enviarem de tornada.

A Santiago de Compostel·la hi ha una oficina a 2 minuts de la Catedral, en la Rúa do Franco, 4, i un punt d'atenció al pelegrí en la mateixa Oficina del Pelegrí del carrer Carretes on hauràs d'anar a recollir la teva Compostela. Si es finalitza el camí en Fisterra es pot enviar la bici de tornada des de l'Oficina que és al Carrer Coruña.

Enviaments internacionals:

Des de les oficines de Santiago de Compostel·la també pots enviar la bicicleta a altres països d'Europa. Es permet l'enviament als següents països: Àustria, Açores, França, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Grècia, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suïssa.

En enviaments internacionals és important comprovar que:

No s'inclou en l'enviament de cap article amb aire comprimit, ja que aquests elements tenen prohibida la seva circulació perquè suposen un perill per a la seguretat del transport internacional. I en el cas de bicicletes elèctriques, en els enviaments internacionals, no és possible introduir les bateries (considerades material perillós) en la caixa del Paq Bicicleta ni cap altre equipatge.



Bicigrino

Una altra opció és transportar la bicicleta a través de Bicigrino. També es transporten bicicletes des de Balears, Canàries, Portugal i destins internacionals. Ofereixen un bo de transport a través de la botiga virtual.