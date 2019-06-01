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Els albergs

Els albergs

Aquí tens el llistat d’albergs del Camí de Sant Jaume organitzat per camins i etapes. Tota la informació està en actualització constant.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7

L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas […]

0 Albergs
Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4

Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí con […]

131 Albergs
Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7

Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana […]

0 Albergs
Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6

El camí més important que parteix des del sud de la penínsul […]

67 Albergs
Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7

Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d […]

60 Albergs
Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4

Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la pen […]

14 Albergs
Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8

El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluènc […]

0 Albergs
Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0

Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu […]

18 Albergs
Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4

Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de […]

20 Albergs
Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2

Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d' […]

35 Albergs
Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8

Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Cated […]

21 Albergs
Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1

Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fiste […]

80 Albergs

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