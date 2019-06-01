Els albergs
Aquí tens el llistat d’albergs del Camí de Sant Jaume organitzat per camins i etapes. Tota la informació està en actualització constant.
Camí Francès
L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas […]
Camí Primitiu
Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí con […]
Camí del Nord
Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana […]
Via de la plata
El camí més important que parteix des del sud de la penínsul […]
Camí Sanabrés
Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d […]
Camí Basc
Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la pen […]
Camí Portuguès
El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluènc […]
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu […]
Camí Baztanés
Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de […]
Camí Anglès
Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d' […]
Camí de San Salvador
Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Cated […]
Epíleg a Fisterra i Muxía
Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fiste […]
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