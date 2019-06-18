Albergs del Via de la plata
Etapes y albergues
Selecciona una etapa Etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols Etapa 3: Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata Etapa 4: Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 5: Etapa de Monesterio a Font de Cantos Etapa 6: Etapa de Font de Cantos a Zafra Etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 8: Etapa d'Almendralejo a Mèrida Etapa 9: Etapa de Mèrida a Alcuéscar Etapa 10: Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor Etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres Etapa 12: Etapa de Casar De Càceres a Canyar Etapa 13: Etapa de Canyar a Galisteo Etapa 14: Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats Etapa 18: Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca Etapa 19: Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi Etapa 20: Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora Etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta Etapa 22: Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela Etapa 23: Etapa de Granja de Moreruela a Benavente Etapa 24: Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado Etapa 25: Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza Etapa 26: Etapa de la Bañeza a Astorga