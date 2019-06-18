Aterpetxeak: Zilarraren bidea
Etapak eta aterpetxeak
Hautatu etapa bat Etapa 1: Sevillatik Guillenarako etapa Etapa 2: Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa Etapa 3: Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata Etapa 4: Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa Etapa 5: Monesteriotik Fuente de Cantosera Etapa 6: Cantosetik Zafrara bitarteko etapa Etapa 7: Zafra - Almendralejo etapa Etapa 8: Almendralejotik Meridarako etapa Etapa 9: Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa Etapa 10: Alcuéscar-Valdesalioko etapa Etapa 11: Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa Etapa 12: Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa Etapa 13: Cañaveraletik Galisteorako etapa Etapa 14: Galisteotik Kaparrarako etapa Etapa 15: Caparratik Baños de Montemayorrera Etapa 16: Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 17: Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa Etapa 18: San Pedro de Rozados - Salamanca etapa Etapa 19: Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino Etapa 20: El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa Etapa 21: Zamoratik Montamartarako etapa Etapa 22: Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa Etapa 23: Granja de Moreruelatik Benaventera Etapa 24: Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa Etapa 25: Alijatik La Bañezarako etapa Etapa 26: La Bañeza eta Astorga arteko etapa