Donejakue bidea
Bide frantsesa
Bide Primitiboa
Iparraldeko bidea
Zilarraren bidea
Sanabresko bidea
Euskal bidea
Portugalgo bidea
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Baztango bidea
Bide ingelesa
San Salvador bidea
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Santiago Bideari buruzko informazio guztia
EROSKI Consumer-en Done Jakue Bidearen Gida praktiko honen bidez, bide ofizialei eta horien etapei buruzko informazio interesgarria hurbiltzen dizugu: bisitatu beharreko monumentuak, atseden hartzeko aterpetxeak eta mapa zehatzak, zure helmugara iritsi arteko distantzia, altitudea eta gainditu beharreko zailtasunak ez […]
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Gorde aukeratutako aterpe, monumentu eta iturriak, xehetasunik ahatz ez dezazun.
Bide frantsesa
Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena
Bide Primitiboa
Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua
Iparraldeko bidea
Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dutena
Zilarraren bidea
Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsuena
Sanabresko bidea
Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen duen galtzada
Euskal bidea
Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko atea
Portugalgo bidea
Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen duen bigarren bidea
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin elkartzen den bidea
Baztango bidea
Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateetan
Bide ingelesa
Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierarako
San Salvador bidea
Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedoko katedraletik
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik