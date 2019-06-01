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Donejakue bidea

Donejakue bidea

Bide frantsesa

Bide Primitiboa

Iparraldeko bidea

Zilarraren bidea

Sanabresko bidea

Euskal bidea

Portugalgo bidea

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Baztango bidea

Bide ingelesa

San Salvador bidea

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

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Santiago Bideari buruzko informazio guztia

Santiago Bideari buruzko informazio guztia

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Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3

Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6

Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3

Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dutena

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4

Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsuena

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5

Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen duen galtzada

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5

Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko atea

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9

Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen duen bigarren bidea

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8

Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin elkartzen den bidea

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3

Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateetan

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7

Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierarako

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3

Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedoko katedraletik

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1

Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik

Ibiltarientzako aholkuak

Ikusi denak

Donejakue bideari buruzko azken berriak

Ikusi denak