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Bide Primitiboa
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320,6
Bide Primitiboa lehen Bide ezagunaren bidea aurkitzeko abiapuntu egokia da, Alfontso ii.a Kastoak IX. mendean Santiago apostoluaren hilobi aurkitu berria bisitatzeko hartu zuena.
Ibili aurretik... jakin behar duzu
Frantziar tradizionala ez den Done Jakue Bideko bidezidorretan barrena ibiltzeak beti sortzen dizkio zalantzak erromesari, are gehiago nobela bada eta inoiz ez bada halakorik egin. Orreagatik abiatzen den ibilbidea beti izan da eta izango da azpiegituren eta zerbitzuen aldetik mimatuena eta erosoena. Hala ere, agian xarmaren zati handi bat galdu du, ingurua zaharberritu eta masifikatu egin dutelako, batez ere udako hilabeteetan eta urte jakobeetan. Beste aukera historiko asko daude Santiagora iristeko, Espainiako orografiako txokoak miresteko.
Bide primitiboa lehen bide ezagunaren bidea aurkitzeko abiapuntu aproposa da, Alfontso ii.a Kastoak IX. mendean Santiago apostoluaren hilobi aurkitu berria bisitatzeko hartu zuena. Gaur egungo ibilbideak jatorrizkoa leialki erreproduzitzen du, Oviedotik abiatuta eta Asturias mendebaldeko kontzeju guztietatik zeharkatuz: Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Pola de Allande eta Grandas de Salime. Handik aurrera, Lugon sartzen dira pasabideak, Aceboko mendatetik, eta Frantziako Bidearekin lotzen dira, Palas de Rei-en. Bi egun besterik ez dira geratzen Obradoiro plazaraino iristeko.
Asturiasko Printzerriak baliabide asko inbertitu ditu azken urteotan ibilbide primitiboa egokitzeko. Seinalizazioa perfektua da hitzez hitz, eta ez dute inoiz argitzen zein bide hartu. Ibilbideko eremu basotsuenak eta zailenak ezin hobeto ibiltzeko moduko bideak dira. Bideak garbitu egin dira eta abereak egunez egun markatzen dira. Gainera, ia beti asfalto monotonoa saihesten du eta izaera berezia ematen dio. Ahalegin horren erakusgarri, urtetik urtera gero eta jende gehiagok aukeratzen du. Erromesarentzat eragozpen bakarra lokatza da: neguko hilabeteetan eta udaberriaren hasieran ibilbidearen zati bat baino ez da hartzen, Asturiasen prezipitazio ugari izaten baita. Bere ibar beti berdeengatik ordaindu beharreko prezioa da.