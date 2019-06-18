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Portugalgo bidea
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Portugalgo Bideko dokumentu erreferentziak:
Espainiako Santiago Bideei buruzko bi ikerketa-lan hoberenak, Luciano Huidobrorenak eta haren zortzi kolaboratzaileenak, batetik, eta Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra eta Juan Uríarenak, bestetik, Portugaldik egindako erromesaldi jakobeak aipatzen dituzte, oso gainetik bada ere. Luciano Huidobrok Santiago de Compostelara herrialde lusotik, batez ere errege-erreginetatik, erromes joan ziren pertsonaia ezagunenen errepasoa egingo du. Aipa itzazu Antso ii.a erregearen erromesaldia 1244an; Santa Isabel erregina eta devota, 1625ean kanonizatua, 1326an eta 1335ean erromesaldia egin zuena; Manuel Zorionekoa erregea, 1502an Santiagorako abiatu zena; bi Jesuiten Gurasoen bidaia, 1543an, Coimbratik; Francisco de Holandaren erromesaldia, 1549an.
Luciano Huidobrok Erromes Jakobeak idatzi zituen bere lanaren hirugarren liburukiko laugarren kapituluan: Portugaldik Santiagora gutxien ezagutzen den bidea Guardia eta Tuyra iritsita Pontevedra gurutzatzen zuena da, Apostoluaren hiriko Traxeira Portan errematatzeko. Ibilbide hori ezaguna da Brácara eta Asturica Augusta arteko bide militar erromatarra delako? Miñoren ondoren, antzinako bide erromatarrak jarraitu ohi zituzten Redondelaraino, eta handik Pontevedrara iristen ziren Camiño Novotik (paradoxikoki zaharrena), Caldas eta La Santiñatik Padronara joateko?. Huidobrok Pontevedra hiriko erromesen ospitale batzuen berri ere ematen du, eta Romisthalgo baroia, Erich Lassota eta Cosme de Médicis bezalako erromesen pasabidea aipatzen du.
Portugalgo erromesei buruzko ikerketan, Chavesetik zetorren ibilbidea ere aipatzen du. Gero, Zamorara desbideratzen zen, Sanabrian eta Ourensen barrena jarraitzeko, eta handik egiten du aurrera Sanabres edo Mozarabiar Bideko ibilbideak.
Juan Bautista Confalonieriren kontakizuna:
Vatikanoko liburutegian Juan Bautista Confalonieri apaiz italiarrak 1592 eta 1597 artean egin zituen bidaien eskuizkribua dago. Eskuizkribu honen interes jakobeoa 1594ko udaberrian Lisboatik Santiagora zaldiz egindako erromesaldia da. Abentura hau gaztelaniaz jaso eta itzulita dago El Camino Portugués liburuan, Juan Mek idatzia. López Chaves, Amigos de los Pazos elkarteak argitaratua. Dirudienez, Confalonierik Jerónimo Münzer bidaiari alemanaren ibilbide bera egin zuen mende bat lehenago, eta José García Mercadalek Viajes de extranjera por España y Portugal obran islatu zuen. Confalonierik Lisboatik Santiagora deskribatu duen ibilbidea, batez ere, eta beste autore batzuena, Portugalgo Bide Nagusia berreskuratzeko eta seinaleztatzeko oinarria izan da.
Portugalgo bidea gaur egun: ibilbidea
Lisboatik Santiagora 600 kilometro inguru daude, eta egunean 24 egunetan, batez beste, 25 kilometro egiten dituzte. Portotik 240 kilometrora jaisten dira, eta 10 jardunaldi behar dira. Tuitik 119 kilometro daude, eta 5 edo 6 egunetan egin daitezke modu erosoan. Espainiako Tuitik Santiagora doan zatia Eroski Consumer-ek orain arte egin duena da, eta erromesen gida honetan zehazten dena.
Erdiko Portugaldar Bidea Lisboako hiriburutik abiatu eta Lusoko herrialdea zeharkatzen du hegoaldetik iparraldera, besteak beste, Alverca do Ribatejo, Santarém, Golegã, Tomar, Alvaiázere, Rabaçal, Coimbra, Mealhada, Águeda, Oporto, São Pedro. Sartu Espainian Tuitik eta jarraitu O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis eta Padrónetik Santiagoraino.
Segur aski, Done Jakueren ibilbide guztietatik du desnibel gutxien. Nahiz eta lepo gogaikarriren bat egon, ez da esan behar esfortzu handia eskatzen duen O Cebreiro edo Puerto del Palo denik. Portugalgo Ribatejo probintzia zaharreko lautada zeharkatzen du bideak, eta Beira Litoral-eko lautadan barneratzen da. Profil malkartsuagoa du, eta Douro Costa eta Minho eskualde naturaletatik jarraitzen du. Galizian, trazadura Vigoko eta Pontevedrako Rias Baixteekiko paralelo doa, baina itsas paisaia hori galgatuta eta ia ezkutatuta dago erromes bidetik.
Seinaleak:
Lisboa eta Santiago arteko trazadura osoaren seinaleztapena, José Antonio de la Rierak Galega Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) elkarteak argitaratutako Portugalgo Bidearen gidaren hitzaurrean dioenez, 2006ko maiatzaren 14an amaitu zen. Galiziako elkarteak Alexandre dos Santos Rato nekaezinarekin eta Portugalgo Bidearen Lagunen Elkarteekin, hala nola Valença do Minho eta Ponte de Limarekin, egindako ahalegin, grina eta elkarlanaren emaitza izan zen. 2006an amaitu ziren arren, Galiziako tartea seinaleztatzeko lanak 1992an hasi zituen AGACS ek, eta 1993an argitaratu zuten lehen gida. Tuitik Santiagora, ez dago galerarik, Galiziako Xuntaren distantzia adierazten duten mugarri tipikoek izurritzen baitute, Donejakue bideko gainerako ibilbideetan bezala.
Aterpetxeak:
Portugaldar Bide Nagusiko erromesen aterpetxeak ez dira berdinak 2010. urtearen amaieran.
Lisboa eta Oporto artean ez dago Espainian ezagutzen ditugun bezalako erromesentzako aterpetxerik, eta erromesak Beira-Borondatezkoa bonuen kuarteletan, Gaztediaren Ostatuetan edo parrokia-etxeetan ostatu hartu behar du. Harrera Lisboan, Alverca do Ribatejon, Vila Franca de Xira, Azambuja, Santarém, Golegã, Tomar, Alvaizere, Antsião, Zambujal, Coimbra, Mealhada, Azambuja, Santarém, Alão Oporteera, Lourasan.
Porto eta Valença do Minho artean badaude Udalaren erromesentzako aterpetxeak edo erlijio-ordenaren batekoak, etapako amaiera ohikoenetako askotan. Besteak beste, Vilarinho, São Pedro de Rates, Barcelos, Ponte de Lima, Rubiães eta Valença do Minho.
2010. urtearen amaieran, Espainiako tartean 13 aterpetxe daude. Guztira, 440 plaza inguru dituzte, eta horien gaineko informazioa gidan dago. Hamar dira Xuntako publikoak eta udal batzuk, bi pribatuak eta beste bat Herboiko Frantziskotarren Elkartearena da eta Santiagoko Galega Amigos do Camiño elkarteak kudeatzen du. Ibilbide bitxi horrek arrakasta handia du, eta aterpetxe pribatu gehiago ez da sortu. Jende gehien biltzen den urteetan, hala nola 2010ean, plazak motz geratzen dira eta behin-behineko eraikinak prestatu ohi dira erromesak hartzeko.
Frantziako Bidearen ondoren gehien eskatzen den bigarren ibilbidea:
Estatistikek ez dute engainatzen. Santiagoko Erromesen Harrera Bulegoak bildutako datuak kontuan hartuta, Portugalgo Bidea 2004az geroztik (urte horretan hasi ziren zifrak hartzen), Bide Frantsesaren ondoren jende gehien biltzen duen bigarren erromesaldia da. Iparraldeko Bidea, Zilarrezko Bidea eta Bide Primitiboa bezalako ibilbide ezagunen aurretik dago, eta 2010ean, azaroaren 30era arte, gutxienez, 32.848 erromesek egin zuten ibilbidea.
Bibliografia:
Erromes Jakobeak, Luciano Huidobro eta Sernaren hiru liburukitan eta 1950 eta 1951n lehen aldiz argitaratutako hainbat kolaboratzaileren lanak. 1999ko Urte Santua dela eta, Burgosko Diputazio Probintzialak eta Iberdrolak egindako argitalpena kontsultatu da.
Santiagorako erromesaldiak, Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra eta Juan Uría Ríuren hiru bolumenetan. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailak argitaratutako faksimile bat kontsultatu da, Iberdrolarekin lankidetzan, Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiak 1948an argitaratutako argitalpenaren bidez.
Portugalgo Bidea, Juan M.-k idatzia. López Chaves Meléndez, Amigos de los Pazos elkarteak argitaratua. Juan Bautista Confalonieri apaizak 1594an Lisboatik Santiagora egindako bidaia gaztelaniaz.
Camino Central Portugués, 2006an Asociación Galega Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) elkarteak argitaratua www.amigosdelcamino.com
El Camino de Santiago Portugués, Paco Nadalek idatzitako eta El País Aguilarrek (Santillana Ediciones Generales, S.L.) argitaratutako gida. 2007ko edizioa kontsultatu da.