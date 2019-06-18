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Euskal bidea
Irun Santo Domingo de la Calzada
Etapak
8
8
KM
202,5
202,5
Barnealdeko Euskal Bidea, funtsezko ardatz xakobeoaz gain, Irundik Penintsularen erdialdera sartzeko atea izan da erromatarren garaian.
Barneko Euskal Bidea, Baionako, San Adriango tuneleko edo, besterik gabe, Barnealdeko apelatiboek ere ezagutzen dutena, ardatz xakobeo funtsezko batez gain, Irundik Penintsularen erdialdera sartzeko atea izan da erromatarren garaian. Irundik abiatzen da, kostaldekoa bezala, eta frantsesarekin bat egiten du Santo Domingo de la Calzadan (Errioxa).