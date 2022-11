Camí Francès

El Camí que uneix Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) amb Santiago de Compostel·la és l'eix més important i popular de les peregrinacions jacobeas.

Des del descobriment de la tomba de l'Apòstol Santiago en Compostela, en el segle IX, el camí de Sant Jaume es va convertir en la més important ruta de peregrinació de l'Europa medieval. El pas dels innombrables pelegrins que, moguts per la seva fe, es dirigien a Compostela des de tots els països europeus, va servir com a punt de partida de tot un desenvolupament artístic, social i econòmic que va deixar les seves petjades al llarg de tot el camí de Sant Jaume. En 1993, Any Jacobeo, es produeix el ressorgiment peregrinal. La mescla de repte esportiu amb religiositat, amb cerca de l'autèntic i d'un mateix, tot això escortat per estils romànics i gòtics, entre cavallers templers i monjos benedictins, entre fajos i blats, entre castanyers i carvallos, entre llegendes i miracles fan del Camí de Santiago una experiència singular.