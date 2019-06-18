Selecciona una etapa

Selecciona una etapa Etapa 1: Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada Etapa 2: Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas Etapa 3: Etapa de Salas a Tineo Etapa 4: Etapa de Tineo a Pola d'Allande Etapa 5: Etapa de Pola d'Allande a la Mesa Etapa 6: Etapa de la Mesa a Grandas de Salime Etapa 7: Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 8: Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira Etapa 9: Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 10: Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta Etapa 11: Etapa de San Romao dona Retorta a Melide Etapa 12: Etapa de Melide a O Pedrouzo Etapa 13: Etapa d'O Pedrouzo a Santiago de Compostel·la