Aterpetxeak: Bide Primitiboa
Etapak eta aterpetxeak
Hautatu etapa bat Etapa 1: Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 2: Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 3: Aretoak Tineora Etapa 4: Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 5: Pola de Allande-La Mesa etapa Etapa 6: La Mesa a Grandas de Salime etapa Etapa 7: Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa Etapa 8: Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira Etapa 9: Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa Etapa 10: Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta Etapa 11: San Romao da Retortatik Meliderako etapa Etapa 12: Melidetik O pedrouzora Etapa 13: O pedrouzotik Santiagorako etapa