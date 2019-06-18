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Selecciona unha etapa Etapa 1: Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 2: Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 3: Etapa de Salas a Tineo Etapa 4: Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 5: Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 6: Etapa da Mesa a Grandas de Salime Etapa 7: Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 8: Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira Etapa 9: Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 10: Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta Etapa 11: Etapa de San Romao dá Retorta a Melide Etapa 12: Etapa de Melide a Ou Pedrouzo Etapa 13: Etapa de Ou Pedrouzo a Santiago de Compostela