Esta vía é tan antiga como o Camiño Francés, os reis europeos da Idade Media inclinábanse por ela para chegar a Santiago

Conforme avanzou a Reconquista e os terreos do sur recuperaron a paz, o Camiño do Norte cedeu aos poucos protagonismo. Durante séculos apenas foi utilizada polos peregrinos, con todo, o auxe do camiñar a Santiago devolveulle o seu status como ruta e comeza a ser de novo moi popular. A distancia que percorre é a segunda máis longa, por detrás da Vía da Prata. A paisaxe e o terreo convértena nunha opción moi especial, pero pola contra a rede de aloxamentos peregrinos é algo máis escasa, aínda que hai albergues en todo o percorrido e está moi ben sinalizado.