"Quen vai a Santiago / E non a San Salvador / Serve ao criado / E esquece ao Señor". Guiado por esta estrofa, EROSKI CONSUMER percorreu a pé os 122 quilómetros que separan o Parador Nacional de San Marcos de León e a Catedral de Oviedo. En base á información recompilada durante esta peregrinación e a inestimable colaboración de José Antonio Cuñarro Expósito, alias 'Ender' e almo máter do Camiño de San Salvador, elaborou esta guía práctica dividida en 5 etapas, onde se describe con detalle todo o itinerario.

Oviedo foi a segunda peregrinación máis importante tras Santiago de Compostela

A partir de 1075, cando se fixo público o contido das valiosas reliquias da arca custodiada hoxe na Cámara Santa da Catedral de Oviedo, a capital asturiana converteuse no segundo lugar máis importante de peregrinación tras Santiago de Compostela e, desde ese momento, ademais, ambas as peregrinacións quedaron vinculadas para sempre. O inventario das reliquias, a propaganda, as lendas e a boca a boca entre os peregrinos lograron traspasar fronteiras e aínda hoxe resoan entre os camiñantes estes antigos versos: "Quen vai a Santiago / E non a San Salvador / Serve ao criado / E esquece ao Señor".

A montaña central leonesa e os angostos vales asturianos

Varias etapas do Camiño de San Salvador transitan íntegra ou parcialmente pola montaña, con todas as vantaxes e inconvenientes que isto supón. Á maxestosidade das paisaxes, que xa espertaron o temor e a curiosidade dos peregrinos medievais, e a ausencia de tráfico, contraponse un número máis limitado de poboacións con servizos, que non ofrece problema algún si atendemos algunhas consideracións reflectidas na guía. Ademais, o tres primeiras xornadas discorren a unha altitude que varía entre os 830 metros da capital leonesa e os 1.572 metros do Canto A Tusa, cotas a ter moi en conta nos meses invernais. O perfil de Facebook do Camiño de San Salvador , xestionado por José Antonio Cuñarro, é moi activo e recomendamos visitalo para despexar calquera dúbida e coñecer en cada momento o estado do Camiño.

Gran traballo de sinalización e, en ocasións, tamén de enxeñaría

O traballo sempre dá os seus froitos, sempre. A sinalización oficial na provincia de León, constituída polos postes de madeira fabricados por Tomero e Romillo, S.L, levou a cabo en 2008 . Correu a cargo da Asociación Catro Vales, integrada polos municipios polos que pasa o Camiño de San Salvador na parte leonesa, é dicir, os concellos de León, Sariegos, Cadros, La Robla, Pola de Gordón e Villamanín. Pola súa banda, o Principado de Asturias encargouse do seu parte a partir do alto de Pajares.

Esta sinalización, con todo, cubría pobremente as zonas de montaña. Ninguén naquel ano era capaz de chegar a Poladura polo Camiño e moito menos á Colexiata de Arbas. Ante ese problema, José Antonio Cuñarro, pediu permiso á Asociación do Camiño de San Salvador e en 2009 comezou a fabricar frechas metálicas, que soldaba e pintaba na cocheira do seu amigo Juan López, xa falecido D.E.P. Tras colocalas viu que se podían mellorar, xa que os animais dobraban as frechas. Así, en 2011 , empezou a deseñar, de novo nesa cocheira, as cunchas metálicas que vemos hoxe en día. Así mesmo percorreu o Camiño entre León e Oviedo en moitas ocasións, sinalizando o itinerario con botes de spray amarelo.

O traballo foi máis aló, e aínda continuará mentres sigan pasando peregrinos. En xaneiro de 2012, José Antonio e un amigo carpinteiro colocaron o poste de madeira que indica o desvío ao albergue de Pajares e San Miguel do Río. Así mesmo, a finais de outubro de 2012, el xunto a Javi e Jesús construíron con éxito o Pontón de Romeus sobre un arroio que non podía atravesarse durante a época de crecida. Mención á parte merece a Cruz de San Salvador, fito deste itinerario xacobeo situado a 1.452 metros de altitude no alto dos Romeus. Pesa uns 250 quilos e izárona entre 8 persoas tamén a finais de outubro de 2012.

Rede de albergues

A precisa sinalización unida a unha boa rede de albergues son os dous ingredientes básicos que busca calquera peregrino á hora de decantarse por unha ou outra ruta. O Camiño entre León e Oviedo reúne os dous, de aí o seu auxe nos últimos anos. Ademais de albérguelos emprazados en León (Camiño Francés) e Oviedo (inicio de o Camiño Primitivo), o Camiño de San Salvador conta cunha rede de albergues municipais practicamente en todos os finais de etapa, así como algún que outro albergue privado, o que fala ben do auxe e da popularidade deste camiño entre os peregrinos. Sen falar doutros aloxamentos privados tipo hostal ou casa rural que fan deste camiño perfectamente transitable e permiten dividir as etapas en distancias moi alcanzables. Así, entre León e La Robla atópase o albergue de Cabanillas; entre La Robla e Poladura da Terza o albergue de Buiza, etc. Esta infraestrutura axuda ao peregrino a percorrer a ruta con arranxo á súa capacidade física, podendo empregar desde catro até seis e mesmo sete días.

Credencial do Peregrino e Salvadorana

O Camiño de San Salvador pódese percorrer coa credencial oficial, válida para calquera Camiño de Santiago. Esta credencial tramítaa e imprime a Catedral de Santiago e envíaa ás Parroquias, Bispados e Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que a solicitan. Ademais, de maneira opcional, é posible facer este Camiño coa credencial creada e deseñada ex profeso para esta ruta. Pode conseguirse no albergue Fundación Ademar, no albergue das Carbajalas, na Oficina municipal de Información e Turismo de León e no bar Central de Carbajal da Legua, sede da Asociación Camiño de Santiago Ruta de San Salvador.

Si ao peregrino que percorre, polo menos, os últimos 100 quilómetros a pé até Santiago, recompénsanlle coa Compostela, a aqueles que peregrinen desde León a Oviedo polo Camiño de San Salvador le gratificarán, previo pago, da Salvadorana. É un documento acreditativo asinado polo Deán da Catedral de Oviedo que se pode pedir tanto na catedral como no albergue do Salvador.

Bibliografía

Guía en PDF do Camiño do Salvador entre León e Oviedo, escrita por José Antonio Cuñarro Expósito, que pode descargarse desde: https://drive.google.com/file/d/1NH8XQZtdRGd6QvEne610rRwgXJFMgc2U/view?usp=drivesdk

Oviedo e o Tesouro da súa Catedral nas Orixes do Camiño de Santiago, edición de 2010 patrocinada por a Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Esta obra recolle as Actas do Seminario celebrado no I Ciclo de Conferencias do Camiño de Santiago que se organizou en Oviedo en abril de 2008.

As peregrinacións a Santiago de Compostela, obra en tres volumes de Luís Vázquez de Parga, José María Lacarra e Juan Uría Ríu. Consultouse un facsímil editado polo Departamento de Educación e Cultura do Goberno de Navarra en colaboración con Iberdrola da edición publicada en 1948 polo Consello Superior de Investigacións Científicas.

As Peregrinacións Xacobeas, obra en tres volumes de Luciano Huidobro e Serna e varios colaboradores publicada por primeira vez en 1950 e 1951. Consultouse a edición realizada pola Deputación Provincial de Burgos e Iberdrola con motivo do Ano Santo de 1999.