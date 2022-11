La Credencial del peregrino - heredera de los salvoconductos, las cartas credenciales y la tarjeta ideada por la Asociación de Estella en los años 60 - germinó en el I Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago celebrado en Jaca en noviembre de 1987. El dibujo de la portada que muestra la vieira, el bastón y la calabaza - que volvió a imprimirse en 2011 -, se sustituyó en el Año Santo de 2010 por uno en color que representaba a una masa de peregrinos entrando por la Puerta Santa. La credencial se puede conseguir en Asociaciones de Amigos del Camino, Parroquias, Obispados, en algunos albergues de peregrinos y en los lugares más tradicionales de inicio del Camino.

En la actualidad existen varios modelos de credencial válidos:

El oficial y recomendado desde la Oficina de Acogida al Peregrino , tramitado e impreso por la Catedral de Santiago y que envía a las distintas Parroquias, Obispados y Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que la solicitan.

, tramitado e impreso por la Catedral de Santiago y que envía a las distintas Parroquias, Obispados y Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que la solicitan. Las credenciales que facilitan algunas Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago , tanto de fuera de España como de nuestro país, que pueden variar en el diseño o en el tipo de papel.

, tanto de fuera de España como de nuestro país, que pueden variar en el diseño o en el tipo de papel. Las cartas de presentación redactadas y firmadas por los párrocos . Son una alternativa casi desaparecida pero es posible pedir a un párroco que redacte un documento sellado con los datos del peregrino, el lugar de partida, la fecha y el tipo de peregrinación escogida.

. Son una alternativa casi desaparecida pero es posible pedir a un párroco que redacte un documento sellado con los datos del peregrino, el lugar de partida, la fecha y el tipo de peregrinación escogida. La Credencial o Acreditación Jacobea Universitaria. Es una iniciativa que en el año 2002 puso en marcha la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Navarra junto con las universidades españolas situadas en el Camino Francés con el objetivo de difundir el Camino de Santiago entre el colectivo universitario a escala internacional. Con esta credencial el peregrino también puede alojarse en los albergues del Camino y solicitar en Santiago la Compostela tradicional. Además se considera que un peregrino ha completado la Peregrinación Jacobea Universitaria cuando ha realizado en su totalidad, y en este caso particular no sólo los últimos cien kilómetros, al menos el tramo español de alguno de los itinerarios del Camino de Santiago. Se puede solicitar a través de https://www.unav.es/alumni/campusstellae/solicita.html y se recibe directamente en el domicilio. También se puede recoger en el edificio Central de la Universidad de Navarra (Pamplona) situado en el propio Camino de Santiago a su paso por el Campus Universitario de Pamplona. Una vez completado el Camino, si se desea conseguir la Compostela Universitaria, se ha de enviar (por correo postal o por correo electrónico) o entregar personalmente en la Oficina de Alumni (edificio Central, Campus Universitario, 31080 Pamplona. España) el original o una fotocopia de la Credencial Jacobea Universitaria debidamente sellada con los sellos de las diferentes universidades del itinerario realizado (para cada itinerario o ruta jacobea basta con sellar en una universidad por ciudad); al menos dos sellos por día del paso por los diferentes albergues, parroquias, etc.; el sello de la Universidad de procedencia del universitario peregrino y el sello de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela. Es importante aclarar que no hace falta ser universitario o ex-univesitario para solicitar la credencial pero sí para obtener la Compostela Universitaria. Más información en http://www.campus-stellae.org

La credencial oficial, impresa en cartulina, consta de 14 páginas de 16 x 19 centímetros que se abren en forma de acordeón. Se trata de un impreso, destinado a servir de carta de presentación, sellado y rellenado por una Parroquia, Catedral, Obispado, Asociación de Amigos del Camino de Santiago, etc. al inicio del Camino. En las páginas del interior se colocan los sellos de los albergues, parroquias, etc. que certifican el paso del peregrino por ese lugar. Al llegar a Santiago, en la Oficina de Acogida del Peregrino (situada enla Rúa do Vilar, 1. Teléfono: +34 981 56 88 46. E-mail: info@peregrinossantiago.es) se estampa la fecha y el sello de la S.A.M.I Catedral de Santiago y se entrega la Compostela a aquellos que hayan realizado al menos los últimos 100 kilómetros a pie o caballo, o 200 en bicicleta.

Consideraciones necesarias de la credencial:

En el dorso de la última hoja del cuadernillo se enumeran estas consideraciones necesarias:

Esta credencial es sólo para los peregrinos a pie, bicicleta o caballo, que desean desean hacer la peregrinación con sentido cristiano, aunque sólo sea en actitud de búsqueda.

La credencial tiene el objetivo de identificar al peregrino, por eso la institución que le presenta deberá ser una Parroquia, Cofradía, Asociación de Amigos del Camino de Santiago, etc.

La credencial no genera derechos al peregrino. Tiene dos finalidades prácticas:

Permite el acceso a los albergues que ofrecen la hospitalidad cristiana del camino. Para solicitar la 'Compostela' en la catedral de Santiago, que es la certificación de haber cumplido la peregrinación.

La "Compostela" se concede sólo a quien hace la peregrinación con sentido cristiano: devotionis affectu, voti vel pietatis causa (motivada por la devoción, el voto o la piedad) y sólo a los que llegan hasta la tumba del Apóstol habiendo recorrido al menos los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 km en bicicleta.

La credencial del peregrino, por tanto, sólo puede expedirla la Iglesia a través de sus instituciones propias (Obispado, Parroquia, Cofradía, etc) o autorizadas (Federación de Asociaciones, Asociación de Amigos del Camino de Santiago, etc). Sólo así podrá concederse la "Compostela" en la S. A. M. I. Catedral de Santiago.

Los refugios carecen de subvenciones y deberían mantenerse, dentro de su austeridad, con la colaboración de los peregrinos (limpieza, cuidado de las instalaciones, facilitar el descanso, ayuda económica...).

A los grupos organizados con coche de apoyo o en bicicleta, se ruega que busquen cobijo alternativo distinto de los refugios de peregrinos.

El portador de la credencial acepta estas condiciones.