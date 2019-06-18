La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán comenzó en el año 2000 a recuperar este itinerario jacobeo que confluye con el Camino Francés a las puertas de Pamplona.

Un itinerario bien documentado

El Camino de Peregrinación Jacobea: Bayona-Urdax-Velate-Pamplona, publicado en 1964 por el Padre Germán de Pamplona, ha sido la brújula que ha guiado a la Asociación en las labores de recuperación y puesta en valor de este itinerario jacobeo, trabajando desde su fundación en sintonía con la Asociación francesa de los Pirineos Atlánticos. Las referencias al Camino de Santiago Baztanés son patentes. El Padre Germán afirmó en su trabajo de investigación, respaldado por documentos de la época, que ?la ruta Bayona-Velate-Pamplona fue mucho más transitada de lo que algunos opinan por viandantes, peregrinos, mercaderes, reyes y ejércitos a lo largo de la Edad Media?. No en vano utilizaban la vía principal que comunicaba Bayona con Pamplona. Otra autora como María Teresa López de Guereño cita que ?la ubicación del monasterio premonstratense de San Salvador de Urdax no resulta casual pues fue su finalidad hospitalaria y de atención a los peregrinos la que lo originó?. También el historiador José María Jimeno Jurío, en Los Caminos de Santiago a través de Navarra, apunta que el valle de Baztán y la Ultzama también fueron itinerarios de peregrinación hacia Santiago y Finisterre.

Gran trabajo de rehabilitación y señalización

El Camino Baztanés recorre durante 32 kilómetros el departamento de los Pirineos Atlánticos, en la región francesa de Aquitania, visitando las localidades de Ustaritz, Espelette (un kilómetro fuera de la ruta pero con albergue de peregrinos), Souraïde y Ainhoa. Posteriormente accede a España por el barrio de Dantxarinea y atraviesa Navarra a lo largo de 77 kilómetros, recorriendo los municipios de Urdazubi/Urdax, el Valle de Baztán y parte de la Ultzama, Lantz y los Valles de Odieta, Olaibar y Ezkabarte. En el país galo la Asociación de los Pirineos Atlánticos de Amigos recurre a una señalización más discreta aunque suficiente. El hándicap es que hay que prestar más atención al Camino para no perderse. Ya en Navarra, la Asociación en Urdax-Baztán, además de señalizar con las típicas flechas amarillas, ha contado durante estos años con la colaboración desinteresada de los artesanos Genaro Fagoaga y Cesáreo Soulé, que han tallado en piedra diferentes motivos jacobeos con el fin de señalizar y adornar la ruta. También se ha presenciado un gran acierto a la hora de trazar el itinerario, que evita el tránsito por carreteras y recuerda a otro camino jacobeo como puede ser el Primitivo.

A estas tareas se suman las más laboriosas de desbrozado y mantenimiento del Camino, recuperación de calzadas antiguas, restauración de puentes y ermitas y demás patrimonio anexo a la ruta.

Albergues

La red de albergues de este camino es a día de hoy suficiente para poder hacerlo de albergue a albergue, teniendo uno en cada final de etapa. Aunque en temporada alta puede ser algo escasa, poco a poco se van abriendo más albergues privados al ritmo que lo hace la afluencia de peregrinos a este espectacular camino. Sólo en el tramo Frances hay siete "albergues", más toda la oferta que hay en un pueblo tan turístico como puede ser Bayonne y otros siete albergues más en todo el tramo Navarro.

Como decíamos anteriormente suficiente oferta para "llamar" al peregrino a transitar este camino, pero ojo en verano que puede resultar escasa según qué día, por lo tanto, se recomienda llamar con antelación para no llevarse sorpresas.