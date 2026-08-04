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¡Buen Camino! Si vas a hacer el Camino del Norte en bicicleta desde G...
29173 por El Camino con Correos el 04/08/2026
¡Buen Camino! Si vas a hacer el Camino del Norte en bicicleta desde Gijón y además vas solo, mi consejo es que planifiques bien las etapas porque esta ruta es preciosa, pero también exigente por sus continuos desniveles y cambios de terreno. Te recomiendo visitar nuestra web (elcaminoconcorreos.com), donde tienes guías de etapas, alojamientos y muchos consejos específicos para cada ruta. Además, si en algún momento necesitas apoyo logístico, tienen servicios muy útiles para peregrinos como Paq Bicicleta (para enviar la bici al inicio o de vuelta a casa), Paq Mochila (transporte de mochilas etapa a etapa) y consigna en Santiago. ¡Disfruta mucho de la experiencia! El Camino del Norte tiene algunos de los paisajes más espectaculares de todos los Caminos.
Hola. Yo empiezo en burgos el 13 o el 14 de agosto....
29172 por Fran el 02/08/2026
Hola. Yo empiezo en burgos el 13 o el 14 de agosto.
¡Hola, peregrinos! Yo hice el Camino Francés hace tres años, en sep...
29171 por Marta el 22/07/2026
¡Hola, peregrinos! Yo hice el Camino Francés hace tres años, en septiembre, y por supuesto me dejó huella. Desde entonces me gusta aconsejar a quienes me preguntan por esta maravillosa experiencia, estar al tanto de las noticias relacionadas, colaborar con las Asociaciones de Amigos del Camino, etc. Estoy planeando mi siguiente camino, pero no sé si es más bonito el primitivo o el francés, en cuanto a paisajes y pueblos. ¿Alguna recomendación según vuestra experiencia? ¡Gracias!
Buen camino para todos, estoy planificando hacer el camino del norte e...
29170 por HELIOS el 21/07/2026
Buen camino para todos, estoy planificando hacer el camino del norte en Bicicleta desde Gijón, ire solo. Agradezco sugerencias, recomendaciones y todo lo que me pueda ayudar, sobre todo los que ya lo han hecho. Gracias!!
En Septiembre es una fecha en la que aumenta considerablemente el núm...
29169 por Carlos el 20/07/2026
En Septiembre es una fecha en la que aumenta considerablemente el número de peregrinos ,desde el albergue de azofra le deseamos buen camino
Hola me encajan esas fechas y etapas.He hecho ya tres caminos. Escribe...
29168 por Silviano ARELLANO NAVAS el 15/07/2026
Hola me encajan esas fechas y etapas.He hecho ya tres caminos. Escribeme y hablamos. Un saludo
Voy a hacer el camino desde Sarria a Santiago del 13 al 20 de septiemb...
29167 por Raquel el 14/07/2026
Voy a hacer el camino desde Sarria a Santiago del 13 al 20 de septiembre, me gustaría encontrarme con gente que tambien lo haga en esas fechas. Mi email es [email protected]
Quiero hacer la parte de logroño- Burgos la semana del 21-28 de septi...
29166 por Carolina Muñoz el 24/06/2026
Quiero hacer la parte de logroño- Burgos la semana del 21-28 de septiembre. Habrá gente en esa época y etapa?
Septiembre y octubre son, en mi experiencia como peregrino y hospitale...
29165 por Artur Parlem el 23/06/2026
Septiembre y octubre son, en mi experiencia como peregrino y hospitalero: Los mejores meses para hacer la mayoría de las rutas. Te vas a encontrar guías y apps de apoyo, pero al final, verás que en ocasiones puede surgir alguna complicación. Entonces, lo mejor es contar siempre con planes alternativos. A mí me gustan los albergues que ofrecen cena comunitaria. Es en este tipo de lugares donde conocerás y compartirás experiencias con otros peregrinos. Considera los horarios regionales, domingos y días festivos, que son muchos, para que no te quedes sin los recursos básicos: Agua y algo de comer, como frutos secos, pan, queso o algo ligero y que ni se pueda descomponer rápido. Escucha a tu cuerpo, estira cada vez que hagas una pausa, antes de sentarte y mas tiempo al final de la jornada -Antes incluso, o durante la espera del registro-. Lo demás está en el camino, utiliza tus sentidos para apreciar todos sus matices. Las flechas te guían, las aplicaciones son herramientas útiles, pero si te sonetes a ellas, estarás dejando pasar una de las cosas más preciadas para mí: Deja que el camino te guíe, sin prisa. Cuida tus pies, un calzado medio número arriba del que regularmente utilizamos y con suela para todo terreno, calcetín grueso y úsalos durante cien kilómetros (en el tiempo que puedas hacerlo) antes de comenzar el camino, esto te dará idea de si te funcionan o no. Saludos. ¡Ultreia et Suseia!
Estoy como hospitalero en La Divina Pastora. Santiago y santa Catalina...
29164 por Arturo el 23/06/2026
Estoy como hospitalero en La Divina Pastora. Santiago y santa Catalina, en Burgos.
Alguien que sepa sobre el francés entero, SJPdP. - Fisterra; salen un...
29163 por Tonisol62 el 21/06/2026
Alguien que sepa sobre el francés entero, SJPdP. - Fisterra; salen unas 38-40 etapas mas o memos en septiembre... Me refiero a albergues abiertos, clima, etc. etc. Es decir las condiciones del camino en este mes... Gracias.
¡Hola a todos! Qué buenos consejos se leen siempre por aquí. Aporta...
29162 por Roni el 18/06/2026
¡Hola a todos! Qué buenos consejos se leen siempre por aquí. Aportando un granito de arena para los que estén organizando el Camino Francés de este año: recordad que la logística de las mochilas ha cambiado un poco tras las últimas temporadas. Si tenéis pensado usar los servicios de transporte "puerta a puerta" (ya sea por lesiones o por comodidad), tened muy en cuenta que muchos albergues públicos y municipales no aceptan la llegada de mochilas antes de abrir sus puertas al mediodía. Conviene llevarlo mirado de casa para evitar que vuestro equipaje se quede fuera. Precisamente para ayudar con toda la organización de las etapas, consejos de preparación y el listado de servicios de equipaje en el Francés, os recomiendo echar un vistazo a la guía que tenemos en nuestra web: https://santiagoo.es/ (si el foro os capa el enlace, podéis buscarnos directamente en Google como Santiagoo.es, con dos 'o'). Hay Calculadora de etapas y consejos etapa por etapa que os vendrán de lujo. ¡Mucho ánimo a todos con los preparativos y Buen Camino!
Holaaa yo tb lo haré y me gustaría hacerlo con mas gente, si quieres...
29161 por Jose el 29/05/2026
Holaaa yo tb lo haré y me gustaría hacerlo con mas gente, si quieres lo vemos, saludos
He hecho varias veces el camino y es lamentable el comportamiento de m...
29160 por Fernando García el 29/05/2026
He hecho varias veces el camino y es lamentable el comportamiento de muchos peregrinos sobre todo extranjeros que dejan basura a su paso y tienen un comportamiento incivico en los locales de hostelería, se descalzan mientras la gente esta comiendo. Que opináis?
Buenas Sandra, en que semana de julio sales de Sarria, yo por ahí and...
29159 por Ivan Sánchez Díaz el 26/05/2026
Buenas Sandra, en que semana de julio sales de Sarria, yo por ahí andaré. Un saludo. Cualquier cosa 692652886
Me gustaría unirme a alguien que viaje desde Valencia a hacer el Cami...
29158 por Carolina el 25/05/2026
Me gustaría unirme a alguien que viaje desde Valencia a hacer el Camino Sanabrés en los próximos días o semanas.
Hola, estamos organizando para hacer el camino sanabres desde Órense....
29157 por Ana el 24/05/2026
Hola, estamos organizando para hacer el camino sanabres desde Órense. Me podeis dar vuestra opinion si lo habéis hecho? Lo haríamos la primera semana de agosto , hace mucho calor? Gracias
Hola, quiero hacer el camino de santiago la primera quincena de julio,...
29156 por Bea Rodríguez el 08/05/2026
Hola, quiero hacer el camino de santiago la primera quincena de julio, me gustaría encontrar personas interesadas para compartir la experiencia. Si alguien tiene interés puede escribir al correo, bea_079@ hotmail.es
Deseando estoy que llegue el sábado 13 de junio y comenzar el Camino....
29155 por Jose el 02/05/2026
Deseando estoy que llegue el sábado 13 de junio y comenzar el Camino. Ya lo hice en el 2010 desde Tui, y ahora toca comenzar desde el principio. Quién andará por ahí en esas fechas? Mi destino será Logroño y continuar el año que viene y el otro hasta llegar de nuevo a Santiago
Buenos días. Tengo intención de caminar hacia Santiago de Compostela...
29154 por Jaume J Girona el 27/04/2026
Buenos días. Tengo intención de caminar hacia Santiago de Compostela por el Camino Portugués desde Lisboa, o más adelante, disponiendo de los meses de junio y julio de este 2026. Tengo 67 años y hace un par de años hice el Camino desde Roncesvalles sin problemas. Hace días que tengo pensado en ir por el Camino Portugués Central habiéndome "pateado" la web de GRONZE y otras además de publicaciones de unos cuantos peregrinos más, pero preferiría ir acompañado y me pregunto si habrá alguien por aquí, o un grupo quizás, que pueda coincidir en estas fechas, también con adaptación a los días, itinerario y otros... Un saludo y fuerte abrazo desde Barcelona y a la espera de poder hacer este Camino juntos. Bon Camí !!
Hola! Soy un chico italiano y estoy seriamente pensando en hacer el Ca...
29153 por Alessandro Meloni el 22/04/2026
Hola! Soy un chico italiano y estoy seriamente pensando en hacer el Camino empezando sobre el 5-6 de mayo. Hay alguien por allí?? Escribeme por Whatsapp para caminar con hermanos y hermanas y compartir..+393478091378
Me gustaría encontrar a un hombre irlandés que está haciendo el Cam...
29152 por Marga el 11/04/2026
Me gustaría encontrar a un hombre irlandés que está haciendo el Camino del norte, le conocí en el metro de Bilbao, iba a la Intermodal para coger un bus a Biarritz, después continuaba su viaje desde gernika...
Cuando inicias el camino en Bilbao por el camino Olvidado, enlazas con...
29151 por Isidoro palacio el 06/04/2026
Cuando inicias el camino en Bilbao por el camino Olvidado, enlazas con el San Salvador hasta Oviedo y luego por el Camino Primitivo acabas en Santiago. Q camino haces????
Q quiere indicar en la carátula principal de la credencial los dibujo...
29150 por Isidoro palacio el 06/04/2026
Q quiere indicar en la carátula principal de la credencial los dibujos de una mochila / teléfono? Entiendo q el teléfono sea el mío… pero la mochila???
¡Buen Camino! Si vas a hacer el Camino del Norte en bicicleta desde G...
29173 por El Camino con Correos el 04/08/2026
¡Buen Camino! Si vas a hacer el Camino del Norte en bicicleta desde Gijón y además vas solo, mi consejo es que planifiques bien las etapas porque esta ruta es preciosa, pero también exigente por sus continuos desniveles y cambios de terreno. Te recomiendo visitar nuestra web (elcaminoconcorreos.com), donde tienes guías de etapas, alojamientos y muchos consejos específicos para cada ruta. Además, si en algún momento necesitas apoyo logístico, tienen servicios muy útiles para peregrinos como Paq Bicicleta (para enviar la bici al inicio o de vuelta a casa), Paq Mochila (transporte de mochilas etapa a etapa) y consigna en Santiago. ¡Disfruta mucho de la experiencia! El Camino del Norte tiene algunos de los paisajes más espectaculares de todos los Caminos.
Hola. Yo empiezo en burgos el 13 o el 14 de agosto....
29172 por Fran el 02/08/2026
Hola. Yo empiezo en burgos el 13 o el 14 de agosto.
¡Hola, peregrinos! Yo hice el Camino Francés hace tres años, en sep...
29171 por Marta el 22/07/2026
¡Hola, peregrinos! Yo hice el Camino Francés hace tres años, en septiembre, y por supuesto me dejó huella. Desde entonces me gusta aconsejar a quienes me preguntan por esta maravillosa experiencia, estar al tanto de las noticias relacionadas, colaborar con las Asociaciones de Amigos del Camino, etc. Estoy planeando mi siguiente camino, pero no sé si es más bonito el primitivo o el francés, en cuanto a paisajes y pueblos. ¿Alguna recomendación según vuestra experiencia? ¡Gracias!
Buen camino para todos, estoy planificando hacer el camino del norte e...
29170 por HELIOS el 21/07/2026
Buen camino para todos, estoy planificando hacer el camino del norte en Bicicleta desde Gijón, ire solo. Agradezco sugerencias, recomendaciones y todo lo que me pueda ayudar, sobre todo los que ya lo han hecho. Gracias!!
En Septiembre es una fecha en la que aumenta considerablemente el núm...
29169 por Carlos el 20/07/2026
En Septiembre es una fecha en la que aumenta considerablemente el número de peregrinos ,desde el albergue de azofra le deseamos buen camino
Hola me encajan esas fechas y etapas.He hecho ya tres caminos. Escribe...
29168 por Silviano ARELLANO NAVAS el 15/07/2026
Hola me encajan esas fechas y etapas.He hecho ya tres caminos. Escribeme y hablamos. Un saludo
Voy a hacer el camino desde Sarria a Santiago del 13 al 20 de septiemb...
29167 por Raquel el 14/07/2026
Voy a hacer el camino desde Sarria a Santiago del 13 al 20 de septiembre, me gustaría encontrarme con gente que tambien lo haga en esas fechas. Mi email es [email protected]
Quiero hacer la parte de logroño- Burgos la semana del 21-28 de septi...
29166 por Carolina Muñoz el 24/06/2026
Quiero hacer la parte de logroño- Burgos la semana del 21-28 de septiembre. Habrá gente en esa época y etapa?
Septiembre y octubre son, en mi experiencia como peregrino y hospitale...
29165 por Artur Parlem el 23/06/2026
Septiembre y octubre son, en mi experiencia como peregrino y hospitalero: Los mejores meses para hacer la mayoría de las rutas. Te vas a encontrar guías y apps de apoyo, pero al final, verás que en ocasiones puede surgir alguna complicación. Entonces, lo mejor es contar siempre con planes alternativos. A mí me gustan los albergues que ofrecen cena comunitaria. Es en este tipo de lugares donde conocerás y compartirás experiencias con otros peregrinos. Considera los horarios regionales, domingos y días festivos, que son muchos, para que no te quedes sin los recursos básicos: Agua y algo de comer, como frutos secos, pan, queso o algo ligero y que ni se pueda descomponer rápido. Escucha a tu cuerpo, estira cada vez que hagas una pausa, antes de sentarte y mas tiempo al final de la jornada -Antes incluso, o durante la espera del registro-. Lo demás está en el camino, utiliza tus sentidos para apreciar todos sus matices. Las flechas te guían, las aplicaciones son herramientas útiles, pero si te sonetes a ellas, estarás dejando pasar una de las cosas más preciadas para mí: Deja que el camino te guíe, sin prisa. Cuida tus pies, un calzado medio número arriba del que regularmente utilizamos y con suela para todo terreno, calcetín grueso y úsalos durante cien kilómetros (en el tiempo que puedas hacerlo) antes de comenzar el camino, esto te dará idea de si te funcionan o no. Saludos. ¡Ultreia et Suseia!
Estoy como hospitalero en La Divina Pastora. Santiago y santa Catalina...
29164 por Arturo el 23/06/2026
Estoy como hospitalero en La Divina Pastora. Santiago y santa Catalina, en Burgos.
Alguien que sepa sobre el francés entero, SJPdP. - Fisterra; salen un...
29163 por Tonisol62 el 21/06/2026
Alguien que sepa sobre el francés entero, SJPdP. - Fisterra; salen unas 38-40 etapas mas o memos en septiembre... Me refiero a albergues abiertos, clima, etc. etc. Es decir las condiciones del camino en este mes... Gracias.
¡Hola a todos! Qué buenos consejos se leen siempre por aquí. Aporta...
29162 por Roni el 18/06/2026
¡Hola a todos! Qué buenos consejos se leen siempre por aquí. Aportando un granito de arena para los que estén organizando el Camino Francés de este año: recordad que la logística de las mochilas ha cambiado un poco tras las últimas temporadas. Si tenéis pensado usar los servicios de transporte "puerta a puerta" (ya sea por lesiones o por comodidad), tened muy en cuenta que muchos albergues públicos y municipales no aceptan la llegada de mochilas antes de abrir sus puertas al mediodía. Conviene llevarlo mirado de casa para evitar que vuestro equipaje se quede fuera. Precisamente para ayudar con toda la organización de las etapas, consejos de preparación y el listado de servicios de equipaje en el Francés, os recomiendo echar un vistazo a la guía que tenemos en nuestra web: https://santiagoo.es/ (si el foro os capa el enlace, podéis buscarnos directamente en Google como Santiagoo.es, con dos 'o'). Hay Calculadora de etapas y consejos etapa por etapa que os vendrán de lujo. ¡Mucho ánimo a todos con los preparativos y Buen Camino!
Holaaa yo tb lo haré y me gustaría hacerlo con mas gente, si quieres...
29161 por Jose el 29/05/2026
Holaaa yo tb lo haré y me gustaría hacerlo con mas gente, si quieres lo vemos, saludos
He hecho varias veces el camino y es lamentable el comportamiento de m...
29160 por Fernando García el 29/05/2026
He hecho varias veces el camino y es lamentable el comportamiento de muchos peregrinos sobre todo extranjeros que dejan basura a su paso y tienen un comportamiento incivico en los locales de hostelería, se descalzan mientras la gente esta comiendo. Que opináis?
Buenas Sandra, en que semana de julio sales de Sarria, yo por ahí and...
29159 por Ivan Sánchez Díaz el 26/05/2026
Buenas Sandra, en que semana de julio sales de Sarria, yo por ahí andaré. Un saludo. Cualquier cosa 692652886
Me gustaría unirme a alguien que viaje desde Valencia a hacer el Cami...
29158 por Carolina el 25/05/2026
Me gustaría unirme a alguien que viaje desde Valencia a hacer el Camino Sanabrés en los próximos días o semanas.
Hola, estamos organizando para hacer el camino sanabres desde Órense....
29157 por Ana el 24/05/2026
Hola, estamos organizando para hacer el camino sanabres desde Órense. Me podeis dar vuestra opinion si lo habéis hecho? Lo haríamos la primera semana de agosto , hace mucho calor? Gracias
Hola, quiero hacer el camino de santiago la primera quincena de julio,...
29156 por Bea Rodríguez el 08/05/2026
Hola, quiero hacer el camino de santiago la primera quincena de julio, me gustaría encontrar personas interesadas para compartir la experiencia. Si alguien tiene interés puede escribir al correo, bea_079@ hotmail.es
Deseando estoy que llegue el sábado 13 de junio y comenzar el Camino....
29155 por Jose el 02/05/2026
Deseando estoy que llegue el sábado 13 de junio y comenzar el Camino. Ya lo hice en el 2010 desde Tui, y ahora toca comenzar desde el principio. Quién andará por ahí en esas fechas? Mi destino será Logroño y continuar el año que viene y el otro hasta llegar de nuevo a Santiago
Buenos días. Tengo intención de caminar hacia Santiago de Compostela...
29154 por Jaume J Girona el 27/04/2026
Buenos días. Tengo intención de caminar hacia Santiago de Compostela por el Camino Portugués desde Lisboa, o más adelante, disponiendo de los meses de junio y julio de este 2026. Tengo 67 años y hace un par de años hice el Camino desde Roncesvalles sin problemas. Hace días que tengo pensado en ir por el Camino Portugués Central habiéndome "pateado" la web de GRONZE y otras además de publicaciones de unos cuantos peregrinos más, pero preferiría ir acompañado y me pregunto si habrá alguien por aquí, o un grupo quizás, que pueda coincidir en estas fechas, también con adaptación a los días, itinerario y otros... Un saludo y fuerte abrazo desde Barcelona y a la espera de poder hacer este Camino juntos. Bon Camí !!
Hola! Soy un chico italiano y estoy seriamente pensando en hacer el Ca...
29153 por Alessandro Meloni el 22/04/2026
Hola! Soy un chico italiano y estoy seriamente pensando en hacer el Camino empezando sobre el 5-6 de mayo. Hay alguien por allí?? Escribeme por Whatsapp para caminar con hermanos y hermanas y compartir..+393478091378
Me gustaría encontrar a un hombre irlandés que está haciendo el Cam...
29152 por Marga el 11/04/2026
Me gustaría encontrar a un hombre irlandés que está haciendo el Camino del norte, le conocí en el metro de Bilbao, iba a la Intermodal para coger un bus a Biarritz, después continuaba su viaje desde gernika...
Cuando inicias el camino en Bilbao por el camino Olvidado, enlazas con...
29151 por Isidoro palacio el 06/04/2026
Cuando inicias el camino en Bilbao por el camino Olvidado, enlazas con el San Salvador hasta Oviedo y luego por el Camino Primitivo acabas en Santiago. Q camino haces????
Q quiere indicar en la carátula principal de la credencial los dibujo...
29150 por Isidoro palacio el 06/04/2026
Q quiere indicar en la carátula principal de la credencial los dibujos de una mochila / teléfono? Entiendo q el teléfono sea el mío… pero la mochila???