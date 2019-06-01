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O Camiño de Santiago en bicicleta

Cami&ntilde;o de Santiago

Camiño Francés

Camiño Primitivo

Camiño do Norte

Vía da prata

Camiño Sanabrés

Camiño Vasco

Camiño Portugués

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Baztanés

Camiño Inglés

Camiño de San Salvador

Epílogo a Fisterra e Muxía

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 16
km 939,7

O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 6
km 321,4

Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño coñecido

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 14
km 814,7

Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 13
km 704,6

O camiño máis importante que parte desde o sur da península

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 7
km 367,7

Calzada que comunica o centro da península co norte de España

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 4
km 203,4

Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da península

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 2
km 118,8

O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis afluencia

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 6
km 325,0

Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso por Aragón

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 2
km 109,4

Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplona

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 3
km 155,2

Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta ruta

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 2
km 121,8

Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedral de Oviedo

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 3
km 151,1

Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fisterra e Muxia

Consellos para facer o camiño en bicicleta

Antes de saír expón ben as etapas

No caso do Camiño Francés son 760 quilómetros (27 máis si empézase en San Juan de Pied de Port); o Camiño Aragonés discorre durante 820 quilómetros. A ruta primitiva é relativamente curta, son aproximadamente 315 quilómetros. O ideal é facer menos quilómetros por etapa, pero se é posible polos camiños. En liñas xerais é un percorrido técnico con continuas subidas e baixadas. Algúns tramos, por desgraza, hai que salvalos por estrada.

Convén estudar o perfil da ruta

Todas as etapas non son iguais e por tanto, en todos os tramos as pernas non se che cargarán igual (nesta Web tes perfís de todos os traxectos). Son en total 800 quilómetros, e terás que ver o tempo do que dispós para organizar os días cos que contas.

Organiza ben a equipaxe na bicicleta

Hai que levar o peso equilibrado para que o pedaleo sexa o máis cómodo posible. Para iso faiche con alforxas ou grella na parte traseira, un triángulo hombrera para colocar baixo a barra do sillín e gardar as ferramentas, e, algo moi práctico é unha bolsa para colocar no manillar, xa que podes gardar aí a documentación ou as rutas do camiño.

Albérguelos

O lugar elixido para pasar a noite é outro dos factores que deben influír na planificación da ruta. Até as 20.00h, os camiñantes teñen preferecia sobre os ciclistas. A partir desa hora, os ciclistas teñen a mesma preferencia en albérguelos que os que van a pé. Isto é así porque si un que vai a pé chega a un albergue que está abarrotado teríase que ir até o seguinte, que pode estar a 10 ó 15 km de distancia. Isto suporíalle 2 ó 3 horas máis de camiñada, pero para un ciclista sería a penas media hora de pedaleo.

As etapas

Establecer as etapas da ruta para percorrela en bicicleta é un exercicio moi persoal. Hai multitude de opcións e depende do tempo previsto para realizala, a forma física, a elección da bicicleta, etc. Non é o mesmo rodar en bicicleta de carreiras sobre asfalto, que cunha bici de montaña por camiños. Tampouco é igual contar con coche de apoio ou non, xa que non é o mesmo ir cargado con vultos na bicicleta que sen eles.

A división de etapas que se presenta esta Guía está pensada para facela ao estilo tradicional, é dicir, en bicicleta de montaña, con equipaxe, e por camiños sempre que se poida.

Unha media de 12 quilómetros á hora

Un peregrino a pé fai unha media de 5 quilómetros por hora. Unha media alcanzable para un ciclista podería estar entre os 11 e 13 quilómetros á hora. Unhas 5 horas de esforzo diario para completar 60 quilómetros.

No inverno, maiores dificultades

O 90% dos peregrinos opta por rodar nos meses de maio a setembro. As cuantiosas precipitacións, sobre todo en Galicia, fan que internarse no Camiño nos meses invernais convértase nun duro exercicio, máis aínda si faise en bicicleta, onde o peregrino ten que rodar en moitos tramos por asfalto.

Vantaxes de facer o Camiño en bicicleta

Algunhas das vantaxes que podes aproveitar polo feito de facer o Camiño en bicicleta son:

  • Poderás escapar facilmente do Camiño de Santiago para coñecer lugares próximos interesantes.
  • Disporás de máis tempo para gozar dos lugares máis bonitos do Camiño, para mirar todo sen présa.
  • Terás un vehículo para desprazarche polas cidades en que pares, para facer compras, visitar os lugares, etc.