O Camiño de Santiago en bicicleta
Camiño Francés
Camiño Primitivo
Camiño do Norte
Vía da prata
Camiño Sanabrés
Camiño Vasco
Camiño Portugués
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Camiño Baztanés
Camiño Inglés
Camiño de San Salvador
Epílogo a Fisterra e Muxía
Camiño Francés
O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas
Camiño Primitivo
Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño coñecido
Camiño do Norte
Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media
Vía da prata
O camiño máis importante que parte desde o sur da península
Camiño Sanabrés
Calzada que comunica o centro da península co norte de España
Camiño Vasco
Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da península
Camiño Portugués
O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis afluencia
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso por Aragón
Camiño Baztanés
Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplona
Camiño Inglés
Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta ruta
Camiño de San Salvador
Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedral de Oviedo
Epílogo a Fisterra e Muxía
Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fisterra e Muxia
Consellos para facer o camiño en bicicleta
Antes de saír expón ben as etapas
No caso do Camiño Francés son 760 quilómetros (27 máis si empézase en San Juan de Pied de Port); o Camiño Aragonés discorre durante 820 quilómetros. A ruta primitiva é relativamente curta, son aproximadamente 315 quilómetros. O ideal é facer menos quilómetros por etapa, pero se é posible polos camiños. En liñas xerais é un percorrido técnico con continuas subidas e baixadas. Algúns tramos, por desgraza, hai que salvalos por estrada.
Convén estudar o perfil da ruta
Todas as etapas non son iguais e por tanto, en todos os tramos as pernas non se che cargarán igual (nesta Web tes perfís de todos os traxectos). Son en total 800 quilómetros, e terás que ver o tempo do que dispós para organizar os días cos que contas.
Organiza ben a equipaxe na bicicleta
Hai que levar o peso equilibrado para que o pedaleo sexa o máis cómodo posible. Para iso faiche con alforxas ou grella na parte traseira, un triángulo hombrera para colocar baixo a barra do sillín e gardar as ferramentas, e, algo moi práctico é unha bolsa para colocar no manillar, xa que podes gardar aí a documentación ou as rutas do camiño.
Albérguelos
O lugar elixido para pasar a noite é outro dos factores que deben influír na planificación da ruta. Até as 20.00h, os camiñantes teñen preferecia sobre os ciclistas. A partir desa hora, os ciclistas teñen a mesma preferencia en albérguelos que os que van a pé. Isto é así porque si un que vai a pé chega a un albergue que está abarrotado teríase que ir até o seguinte, que pode estar a 10 ó 15 km de distancia. Isto suporíalle 2 ó 3 horas máis de camiñada, pero para un ciclista sería a penas media hora de pedaleo.
As etapas
Establecer as etapas da ruta para percorrela en bicicleta é un exercicio moi persoal. Hai multitude de opcións e depende do tempo previsto para realizala, a forma física, a elección da bicicleta, etc. Non é o mesmo rodar en bicicleta de carreiras sobre asfalto, que cunha bici de montaña por camiños. Tampouco é igual contar con coche de apoio ou non, xa que non é o mesmo ir cargado con vultos na bicicleta que sen eles.
A división de etapas que se presenta esta Guía está pensada para facela ao estilo tradicional, é dicir, en bicicleta de montaña, con equipaxe, e por camiños sempre que se poida.
Unha media de 12 quilómetros á hora
Un peregrino a pé fai unha media de 5 quilómetros por hora. Unha media alcanzable para un ciclista podería estar entre os 11 e 13 quilómetros á hora. Unhas 5 horas de esforzo diario para completar 60 quilómetros.
No inverno, maiores dificultades
O 90% dos peregrinos opta por rodar nos meses de maio a setembro. As cuantiosas precipitacións, sobre todo en Galicia, fan que internarse no Camiño nos meses invernais convértase nun duro exercicio, máis aínda si faise en bicicleta, onde o peregrino ten que rodar en moitos tramos por asfalto.
Vantaxes de facer o Camiño en bicicleta
Algunhas das vantaxes que podes aproveitar polo feito de facer o Camiño en bicicleta son:
- Poderás escapar facilmente do Camiño de Santiago para coñecer lugares próximos interesantes.
- Disporás de máis tempo para gozar dos lugares máis bonitos do Camiño, para mirar todo sen présa.
- Terás un vehículo para desprazarche polas cidades en que pares, para facer compras, visitar os lugares, etc.