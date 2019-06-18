Albergs del Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes y albergues
Selecciona una etapa Etapa 1: Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 2: Etapa d'Igualada a la Panadella Etapa 3: Etapa de La Panadella a Tàrrega Etapa 4: Etapa de Tàrrega a Linyola Etapa 5: Etapa de Linyola a Algerri Etapa 6: Etapa d'Algerri a Tamarite de Llitera Etapa 7: Etapa de Tamarite de Llitera a Montsó Etapa 8: Etapa de Montsó a Berbegal Etapa 9: Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 10: Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca Etapa 11: Etapa d'Osca a Bolea Etapa 12: Etapa de Bolea a Sarsamarcuello Etapa 13: Etapa de Sarsamarcuello a Ena Etapa 14: Etapa d'Ena a Santa Cilia