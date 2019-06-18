Aterpetxeak: Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak eta aterpetxeak
Hautatu etapa bat Etapa 1: Montserrat-Igualada etapa Etapa 2: Igualada La Panadellaren etapa Etapa 3: La Panadellatik Tàrregarako etapa Etapa 4: Tàrrega-Linyola etapa Etapa 5: Linyola eta Algerri arteko etapa Etapa 6: Algerri - Tamarite de Litera etapa Etapa 7: Tamarite de Literatik Montzoirako etapa Etapa 8: Montzondik Berbegalerako etapa Etapa 9: Berbegaletik Puiura (Fañanás) Etapa 10: Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara Etapa 11: Huescatik Boleara Etapa 12: Boleatik Sarsamarlepora etapa Etapa 13: Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa Etapa 14: Enatik Santa Siziliarako etapa